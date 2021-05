Slovak Investment Holding investuje do spoločnosti Streamstar

Bratislava 4. mája (TASR) – Slovak Investment Holding (SIH) uzavrel investíciu do slovenskej technologickej spoločnosti Streamstar v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti počas pandémie nového koronavírusu.



Spoločnosť Streamstar sa zaoberá vývojom produktov pre produkciu a živý prenos videa. Zariadenia fungujú ako "televízne produkčné štúdio v kufríku" a umožňujú dosiahnutie výsledku v podobe kompletného prenosu, ktorý je možné vysielať naživo prostredníctvom viacerých platforiem. Svoje zariadenia dodáva okrem európskych zákazníkov aj do USA alebo Japonska. Investícia od SIH bude primárne slúžiť na finalizáciu plnohodnotného prechodu zariadení Streamstar do cloudového prostredia.



"Konvertibilný úver od SIH nám umožní akcelerovať transformáciu nášho riešenia do cloudu a podporí ďalší rozvoj spoločnosti. Softvérové riešenie v cloude od Streamstaru prinesie výrazne rozšírenie zákazníckej základne, úsporu, škálovateľnosť a vysokú mieru flexibility pre našich zákazníkov s využitím najnovších technológií. Veríme, že vďaka podpore od SIH sa nám podarí dosiahnuť naše ciele," uvádza CEO spoločnosti Radoslav Tóth.



Partnermi projektu SIH antikorona kapitál sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.