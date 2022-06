Slovak Investment Holding podporí investície pre sociálnu ekonomiku

Bratislava 2. júna (TASR) – Štátny Slovak Investment Holding (SIH) spolu so správcovskými spoločnosťami CB ESPRI a Sociálni Inovátori Impact Capital otvára činnosť dvoch investičných fondov na podporu sociálnej ekonomiky. SIH zainvestuje do fondov obidvoch správcov celkovo 20,9 milióna eur. Zmyslom využitia prostriedkov je podporiť také aktivity či podniky, ktorých hlavným cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv. Uviedol to vo štvrtok SIH.



Obaja správcovia, CB ESPRI i Sociálni inovátori, boli úspešní vo verejnom obstarávaní, v rámci ktorého SIH vyberal celkovo z piatich profesionálnych ponúk. Na každého správcu pripadne 10,45 milióna eur. Ide o súčasť prostriedkov Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré SIH spravuje v návratnej forme finančných nástrojov.



"Podpisom zmlúv so správcami fondov sa završuje prvé obdobie tvorby finančných nástrojov SIH pre oblasť sociálnej ekonomiky na Slovensku. Znamená to, že trh akceptoval celú paletu týchto nástrojov, ktoré SIH na podporu aktivít sociálnej ekonomiky ponúkol – od záručného cez úverový až po ekvitný," priblížil generálny riaditeľ SIH Peter Fröhlich.



Správcovia budú formou kapitálových alebo kvázi-kapitálových investícií podporovať podniky širšej sociálnej ekonomiky na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, pričom investičné zmluvy možno podpisovať do konca roka 2023. Správcovia budú mať za úlohu vyhľadávať vhodné investičné projekty, dojednať s cieľovými spoločnosťami zmluvnú dokumentáciu, zrealizovať investície a v primerane dlhom časovom horizonte napokon z cieľových spoločností opäť vystúpiť, aby bolo možné verejné prostriedky opakovane využiť.



CB ESPRI, ktorá bude spravovať fond CB ESPRI Impact One, je spoločným podnikom spoločností ESPRI a Crowdberry. ESPRI je výskumná a konzultačná spoločnosť pôsobiaca najmä v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, vzdelávania a verejnej správy. Investičná platforma Crowdberry vznikla v roku 2015 s cieľom profesionalizovať investičné prostredie a podporiť priame lokálne investície do českých a slovenských firiem a nehnuteľností.



Správcovská spoločnosť Sociálni Inovátori Impact Capital (SIIC) a fond SIIC Fund vznikajú ako vyústenie desaťročnej aktivity družstva Sociálni inovátori v oblasti financovania projektov a organizácií so spoločensky prospešným dopadom. Sociálni inovátori prostredníctvom svojich aktivít doteraz realizovali viac ako 15 projektov v oblasti sociálnej ekonomiky, medzi nimi Nová Cvernovka, Bivio, WASCO či Národné centrum vodného póla.