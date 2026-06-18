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Slovak Investment Holding podporil technologickú spoločnosť Definic
Technologická spoločnosť Definic založená v roku 2020 v Košiciach pomáha korporáciám zefektívniť proces obstarávania IT služieb prostredníctvom dátovo riadeného hodnotenia dodávateľov.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Štátna spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) sa spolu s fondom J&T Ventures a programom ČS Seed Starter (Česká sporiteľňa) zapojila do investičného kola technologickej spoločnosti Definic v celkovej výške 2,5 milióna eur. Získaný kapitál má podporiť ďalší rozvoj platformy, ktorá pomáha veľkým firmám efektívnejšie vyberať a riadiť IT dodávateľov, ako aj jej expanziu na zahraničné trhy. Vo štvrtok o tom informoval SIH.
„Definic ukazuje, že aj zo Slovenska môže vyrásť technologická firma, ktorá mení fungovanie globálneho korporátneho nákupu. Oceňujeme silný tím, jasný medzinárodný potenciál a schopnosť prinášať do výberu IT dodávateľov viac dát, transparentnosti a merateľných výsledkov. Veríme, že Vendor Intelligence bude v najbližších rokoch jednou z kľúčových vrstiev moderného procurementu,“ uviedol investičný riaditeľ SIH Peter Dittrich.
Technologická spoločnosť Definic založená v roku 2020 v Košiciach pomáha korporáciám zefektívniť proces obstarávania IT služieb prostredníctvom dátovo riadeného hodnotenia dodávateľov. Platforma využíva vlastnú technológiu, ktorá firmám umožňuje robiť informovanejšie rozhodnutia pri výbere partnerov a zároveň skracovať čas potrebný na realizáciu výberových konaní.
Získané finančné prostriedky spoločnosť využije na ďalší rozvoj technológie a podporu expanzie na zahraničných trhoch, predovšetkým v regióne nemecky hovoriacich krajín, vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. Investícia SIH bola realizovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého cieľom je podporovať inovácie, výskum, vývoj a technologický rozvoj slovenských podnikov.
„Definic ukazuje, že aj zo Slovenska môže vyrásť technologická firma, ktorá mení fungovanie globálneho korporátneho nákupu. Oceňujeme silný tím, jasný medzinárodný potenciál a schopnosť prinášať do výberu IT dodávateľov viac dát, transparentnosti a merateľných výsledkov. Veríme, že Vendor Intelligence bude v najbližších rokoch jednou z kľúčových vrstiev moderného procurementu,“ uviedol investičný riaditeľ SIH Peter Dittrich.
Technologická spoločnosť Definic založená v roku 2020 v Košiciach pomáha korporáciám zefektívniť proces obstarávania IT služieb prostredníctvom dátovo riadeného hodnotenia dodávateľov. Platforma využíva vlastnú technológiu, ktorá firmám umožňuje robiť informovanejšie rozhodnutia pri výbere partnerov a zároveň skracovať čas potrebný na realizáciu výberových konaní.
Získané finančné prostriedky spoločnosť využije na ďalší rozvoj technológie a podporu expanzie na zahraničných trhoch, predovšetkým v regióne nemecky hovoriacich krajín, vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. Investícia SIH bola realizovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého cieľom je podporovať inovácie, výskum, vývoj a technologický rozvoj slovenských podnikov.