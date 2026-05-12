Slovak Lines spúšťa autobusovú linku z Viedne na bratislavské letisko
Spojenie začne premávať od 13. mája a bude k dispozícii 8-krát denne v oboch smeroch.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Dopravca Slovak Lines spúšťa nové priame autobusové spojenie medzi centrom Viedne a Letiskom M. R. Štefánika v Bratislave. Spojenie začne premávať od 13. mája a bude k dispozícii 8-krát denne v oboch smeroch. V utorok na tlačovej konferencii za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (Smer-SD) o tom informovali zástupcovia Slovak Lines a Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.
„Priame spojenie medzi centrom Viedne a Letiskom Bratislava je dôležitým krokom k lepšej dostupnosti Slovenska pre cestujúcich aj návštevníkov zo zahraničia,“ uviedol minister dopravy.
Trasa povedie z Autobusovej stanice Nivy cez bratislavské letisko priamo do centra Viedne a späť. Dopravca očakáva, že nové spojenie využijú najmä cestujúci z Rakúska smerujúci na odlety z Bratislavy, ale aj cestujúci z Bratislavy do rakúskej metropoly.
Cestujúci podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Slovak Lines Pavla Labanta čoraz viac preferujú priame spojenia bez prestupov. „Priame spojenie s centrom Viedne je pre nás prirodzeným krokom a záväzkom, že na spoľahlivé a pohodlné napojenie letiska sa môžu vždy spoľahnúť,“ doplnil.
Nové spojenie ocenilo aj bratislavské letisko. Generálny riaditeľ letiska Dušan Novota upozornil, že o priame autobusové spojenie s Viedňou mali záujem aj leteckí dopravcovia. Podľa neho ho využijú najmä cestujúci z balkánskych krajín žijúci vo Viedni, ktorí využívajú lety z Bratislavy. Zároveň dodal, že spojenie má význam aj z pohľadu rozvoja tranzitného charakteru letiska. Cestujúci s dlhším časom medzi letmi budú môcť podľa neho využiť autobus na krátku návštevu Viedne a následne sa vrátiť späť na odlet z Bratislavy. „Pomáha nám to budovať funkciu hubu, aby sme neboli len letisko, ktoré obsluhuje jednotlivé linky, ale aby si cestujúci vedeli plánovať aj nadväzné lety,“ priblížil.
Spojenie bude zabezpečovať flotila nových autobusov s priemerným vekom šesť mesiacov. Súčasťou linky bude aj možnosť vnútroštátnej prepravy medzi letiskom a Autobusovou stanicou Nivy v Bratislave.
Cestovné lístky budú dostupné od 7,90 eura. Zakúpiť si ich bude možné cez web dopravcu, mobilnú aplikáciu alebo aj priamo u vodiča.
