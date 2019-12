Slovak Lines spúšťa novú linku medzi Bratislavou a Hainburgom

Bratislava 20. decembra (TASR) – Spoločnosť Slovak Lines od 28. decembra tohto roka spúšťa novú linku. Jazdiť bude medzi Bratislavou a Hainburgom v Rakúsku. Dopravca vypraví z Bratislavy každý pracovný deň jedenásť spojov, pričom nejde o prevzatie ani nahradenie pôvodnej linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Informovala o tom hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.



O prevzatie linky medzi Bratislavou a Hainburgom požiadal spoločnosť Slovak Lines magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Okrem autobusovej stanice Mlynské Nivy bude nová linka v rámci Bratislavy zastavovať v termináli Most SNP či na Einsteinovej ulici. Na rakúskej strane môžu cestujúci využiť dve zastávky v obci Wolfsthal, v samotnom Hainburgu môžu nastúpiť na piatich miestach.



"Spoločnosť Slovak Lines teší, že prispela k tomu, aby autobusové spojenie medzi Bratislavou a Hainburgom zostalo zachované. Túto autobusovú linku vnímame ako prirodzené doplnenie našej ponuky autobusových spojení Slovenska s Rakúskom," skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Labant.



Pri tvorbe cestovného poriadku sa prevádzkovateľ snažil zohľadniť potreby cestujúcich. Prvá ranná linka tak vyrazí z Bratislavy už o 5.00 h a prvý spoj z Hainburgu o 5.35 h. Posledný spoj z Bratislavy je naplánovaný krátko po ôsmej hodine večer a naopak z Hainburgu pred deviatou večer. "Prevádzku linky a jej využitie budeme podrobne analyzovať a v krátkom čase vieme prispôsobiť cestovný poriadok pre spokojnosť čo najväčšieho počtu cestujúcich," dodal Labant.



Trasa dlhá 23 kilometrov bude spolu s desiatimi zastávkami trvať autobusom Slovak Lines 32 minút. "Linka bude prevádzkovaná v komerčnom režime, nebude teda finančne dotovaná žiadnym partnerom zo štátnej ani verejnej správy. Výška cestovného odzrkadľuje reálne náklady na prevádzku linky. Pre pravidelných cestujúcich sme pripravili zvýhodnené ponuky, a to vo forme týždenných a mesačných lístkov, ktoré pribudnú neskôr," priblížil Labant.



Zachovanie spojenia uvítal aj starosta Hainburgu an der Donau Helmut Schmid. "Som rád, že linka medzi Hainburgom a Bratislavou zostane zachovaná. Tiež vítam, že Slovak Lines bude reagovať na požiadavky obyvateľov," zdôraznil.