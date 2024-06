Slovak Telekom rozšíril 5G aj 4G sieť, pribudla i nová mapa pokrytia

Bratislava 21. júna (TASR) - Mobilný operátor Slovak Telekom rozšíril pokrytie 5G sieťou na 62 % populácie. O takmer dve percentá sa rozšírilo aj pokrytie 4G sieťou, ktoré je aktuálne na úrovni 96,6 %. Pokrytie sieťami od Telekomu možno sledovať v novej mape pokrytia. V piatok o tom informoval hovorca Slovak Telekomu Michal Korec.



Pokrytie 5G sieťou po novom pribudlo v piatich mestách, a to v Lipanoch, Nesvadoch, Sabinove, v časti Sečoviec a Tlmačoch. Dokončené bolo aj pokrytie Kolárova, Sniny a Trebišova. "Spolu je 5G sieť Telekomu už v 88 mestách Slovenska, pričom niektoré sú pokryté čiastočne," priblížil Korec.



Mobilný operátor rozšíril pokrytie 5G aj do 147 obcí či niekoľkých turistických centier. Na vidieku je tak už pokrytých 658 obcí. Sieť 5G pribudla aj do Vrátnej doliny či na južnú časť Chopku.



Telekom nasadil aj novú mapu pokrytia. Korec priblížil, že v nej možno nájsť farebne odlíšené pokrytie sieťami. Možno v nej prepínať medzi outdoor a indoor pokrytím, sledovať plánovaný či prebiehajúci výpadok a nasadená je aj nová mapa pobočiek.