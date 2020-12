Slovak Telekom spúšťa komerčnú 5G sieť v Bratislave

Bratislava 10. decembra (TASR) – Operátor Slovak Telekom spúšťa komerčnú prevádzku siete piatej generácie (5G) v Bratislave. Informoval o tom vo štvrtok. Mobilnou 5G sieťou pokryl osem mestských častí metropoly Slovenska – Petržalku, Ružinov, Nové Mesto, Trnávku, Vajnory, Vrakuňu, Podunajské Biskupice a Devínsku Novú Ves. Sieťou pokryl aj areál priemyselného parku automobilky Volkswagen v Bratislave.



Ako spresnil operátor, nová 5G sieť zvýši dostupnú kapacitu mobilnej siete, ktorú majú jeho zákazníci k dispozícii, a zároveň čiastočne odľahčí 4G sieť. Pripomenul, že 5G má oproti 4G vyššie prenosové rýchlosti, reálne sa pohybujú medzi 300 až 600 megabitov za sekundu (Mbps). Vykazuje tiež vysokú stabilitu pripojenia a dokáže naraz obslúžiť väčšie množstvo mobilných zariadení.



Novú 5G sieť budú môcť využiť zákazníci s 12 konkrétnymi typmi mobilných zariadení podporujúcimi 5G siete. Výrobcovia plánujú podľa operátora v budúcom roku uviesť aj mnohé ďalšie modely vhodné na využitie siete 5G. Zákazníkom postačí 4G SIM karta, nemusia ju meniť.



Operátor zároveň deklaruje, že v najbližších rokoch chce 5G sieť postupne rozširovať aj do ostatných regiónov Slovenska. Každoročne investuje do budovania sietí a nových technológií a služieb viac ako 100 miliónov eur.



Operátor vo štvrtok tiež oznámil aj projekt vybudovania privátnej kampusovej 5G siete na Slovensku pre firmu CEIT v Žiline. "Kampusová 5G sieť otvára nové možnosti a funkcie, či už vo svete internetu vecí, pri autonómnych vozidlách, logistike, v nasadzovaní smart city riešení, ako napríklad inteligentné parkovanie pre obce a mestá, alebo pri digitalizácii a automatizácii výroby, a preto sa o nej hovorí aj ako o bráne do Priemyslu 4.0," vysvetlil operátor.



"Veríme, že 5G otvára bránu do budúcnosti a pri jej nasadzovaní posunieme ďalej aj viaceré odvetvia slovenského priemyslu," povedal riaditeľ operátora pre Slovensko Dušan Švalek.