Slovak Telekom vlani investoval do modernizácie vyše 150 miliónov eur
Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť za sebou najrozsiahlejšiu modernizáciu mobilnej siete.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Spoločnosť Slovak Telekom v roku 2025 investovala do modernizácie sietí, technologického rozvoja a infraštruktúry viac ako 150 miliónov eur, pričom jednou z kľúčových oblastí sú mobilné siete. Ako telekomunikačný operátor v utorok informoval, v aukcii frekvencií získal všetky dostupné pásma takmer za 165 miliónov eur, čím posilnil svoje možnosti pre ďalší rozvoj 5G a budúcich generácií mobilných technológií.
Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť za sebou najrozsiahlejšiu modernizáciu mobilnej siete. Priniesla výkonnejšiu a hustejšiu 4G/5G sieť, lepšie pokrytie vo vnútri budov či vyššiu energetickú efektivitu prevádzky mobilnej siete. Prevádzka rástla vo všetkých generáciách mobilných sietí, najmä v 4G a 5G, ktoré tvoria prevažnú časť dátového prenosu. Podiel 5G zariadení v sieti tvorí vyše 51 % z celkového počtu.
Telekom zaznamenal, že dátová prevádzka v 5G sieti bola medziročne 2,4-násobne vyššia, pričom v decembri 2025 tvorilo 5G už 33,5 % celkovej dátovej prevádzky v sieti. Súčasne pokračoval útlm starších technológií - v 2G sieti klesli dáta o 11,4 %, pričom dátová prevádzka v 2G mala podiel už len 0,05 %. Zákazníci čoraz viac využívajú služby v 4G a 5G sieti.
Koncom roka 2025 bola 5G Telekomu dostupná v 141 mestách a 2826 obciach, čo znamenalo pokrytie 99,1 % populácie. Medziročne to predstavovalo nárast o 29,1 percentuálneho bodu oproti 70,1 % koncom roka 2024.
Slovak Telekom je najväčší slovenský telekomunikačný operátor. Je súčasťou nadnárodnej skupiny Deutsche Telekom Group, jeho jediným akcionárom je Deutsche Telekom Europe.
