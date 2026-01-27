Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Ekonomika

Slovak Telekom vlani investoval do modernizácie vyše 150 miliónov eur

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť za sebou najrozsiahlejšiu modernizáciu mobilnej siete.

Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Spoločnosť Slovak Telekom v roku 2025 investovala do modernizácie sietí, technologického rozvoja a infraštruktúry viac ako 150 miliónov eur, pričom jednou z kľúčových oblastí sú mobilné siete. Ako telekomunikačný operátor v utorok informoval, v aukcii frekvencií získal všetky dostupné pásma takmer za 165 miliónov eur, čím posilnil svoje možnosti pre ďalší rozvoj 5G a budúcich generácií mobilných technológií.

Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť za sebou najrozsiahlejšiu modernizáciu mobilnej siete. Priniesla výkonnejšiu a hustejšiu 4G/5G sieť, lepšie pokrytie vo vnútri budov či vyššiu energetickú efektivitu prevádzky mobilnej siete. Prevádzka rástla vo všetkých generáciách mobilných sietí, najmä v 4G a 5G, ktoré tvoria prevažnú časť dátového prenosu. Podiel 5G zariadení v sieti tvorí vyše 51 % z celkového počtu.

Telekom zaznamenal, že dátová prevádzka v 5G sieti bola medziročne 2,4-násobne vyššia, pričom v decembri 2025 tvorilo 5G už 33,5 % celkovej dátovej prevádzky v sieti. Súčasne pokračoval útlm starších technológií - v 2G sieti klesli dáta o 11,4 %, pričom dátová prevádzka v 2G mala podiel už len 0,05 %. Zákazníci čoraz viac využívajú služby v 4G a 5G sieti.

Koncom roka 2025 bola 5G Telekomu dostupná v 141 mestách a 2826 obciach, čo znamenalo pokrytie 99,1 % populácie. Medziročne to predstavovalo nárast o 29,1 percentuálneho bodu oproti 70,1 % koncom roka 2024.

Slovak Telekom je najväčší slovenský telekomunikačný operátor. Je súčasťou nadnárodnej skupiny Deutsche Telekom Group, jeho jediným akcionárom je Deutsche Telekom Europe.
.

Neprehliadnite

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami