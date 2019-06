Slovak Telekom zabezpečí pre Tipos sms žreby za 982.660 eur bez DPH

Prevádzkovanie elektronických okamžitých lotérií má byť zabezpečené na dva roky.

Bratislava 5. júna (TASR) - Slovak Telekom zabezpečí pre národnú lotériovú spoločnosť Tipos prevádzkovanie novej hazardnej hry s názvom Nové dni šťastia. Za prevádzkovanie sms žrebov by mala lotériová spoločnosť Slovak Telekomu zaplatiť 982.660 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Taká je predpokladaná hodnota zákazky. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.



Prevádzkovanie elektronických okamžitých lotérií má byť zabezpečené na dva roky. "Unikátnym prvkom hazardnej hry je, že časť výhier je vyplatených ako stávka do vybraných číselných lotérií," uviedol v opise zákazky Tipos.



Do súťaže sa pritom prihlásil Slovak Telekom ako jediný. Kritériom na vyhodnotenie ponuky bola výška odmeny za predaj žrebov z emisie elektronických žrebov okamžitej lotérie prostredníctvom krátkej textovej správy uvedená v percentách a výška odmeny z predaja stávok číselných lotérii uvedená v percentách.