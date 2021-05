Slovák zje za rok 70 kg mäsa, jeho spotreba za päť rokov vzrástla

Bratislava 17. mája (TASR) - Slovák zje za rok 70 kilogramov (kg) mäsa. Jeho spotreba vzrástla za ostatných päť rokov o takmer 37 %. Pandémia nového koronavírusu to výrazne neovplyvnila. Uviedla to v analýze Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.



Slováci podľa nej jedia čoraz viac mäsa, spotreba sa dostáva na úroveň v západných krajinách. Dôvodom je zlepšujúca sa situácia v slovenských domácnostiach, ktoré si doprajú viac. Stále je však asi 12 % slovenských domácností, ktoré nemajú na stole mäso či ryby častejšie ako dvakrát do týždňa. Platí, že čím má rodina vyšší disponibilný príjem domácnosti, tým väčšia je i spotreba mäsa a mäsových výrobkov.



V konzumácii mäsa sa už podľa Buchlákovej SR dostáva nad priemer 27 krajín EÚ, pričom spotreba na hlavu je na Slovensku asi dvakrát vyššia než celosvetový priemer. V deväťdesiatych rokoch spotreba mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku výrazne klesla, dnes opäť stúpa. V jedálničku dlhodobo dominuje bravčové, nasledované hydinou.



"Spotreba mäsa na Slovensku od roku 2015 rastie. V roku 2019 zaznamenaná celková spotreba 69,3 kg mäsa bola vyššia oproti roku 2018 o 5 kg (7,8 %) a oproti roku 2015 bola vyššia až o 37 %. Na zvyšovaní spotreby sa najviac podieľalo hydinové mäso, ktoré od roku 2015 zaznamenalo priemerný medziročný nárast spotreby o 117,6 percentuálneho bodu (p.b.) a bravčové mäso s priemerným medziročným nárastom spotreby o 1,5 p.b. Podľa našich odhadov rast spotreby mäsa mierne pribrzdila pandémia koronavírusu, avšak v priemere sa budeme stále pohybovať na úrovni 70 kg mäsa na obyvateľa za rok," povedala Buchláková.



Vysokú spotrebu mäsa na obyvateľa má podľa nej napríklad Nemecko (88,4 kg) a Rakúsko (95,3 kg). Priemerný Čech si dopraje viac ako 82 kilogramov mäsa za rok, Poľsko 80,2 kg a Maďarsko 71,2 kg.



Poznamenala, že počas pandémie sa mierne oslabil svetový obchod s mäsom v dôsledku logistických obmedzení. Medzinárodný pohyb tovaru sa pozastavil, a tak sa po celom svete prevážalo aj menej mäsa. Rovnako tak tento sektor poznačila strata zákazníkov z odvetvia reštauračných a hotelových služieb a cestovného ruchu.



"K tomu sa pridávajú aj hospodárske problémy krajín v dôsledku pandémie, ktoré budú pravdepodobne pretrvávať dlhšie. V krajinách, ako je Brazília, kde sa tradične konzumuje veľké množstvo mäsa, sa očakáva, že sa spotreba hovädzieho mäsa tento rok zníži asi o 10 % . Od začiatku krízy prišli v juhoamerickej krajine o prácu milióny ľudí. Spotrebitelia čoraz častejšie siahajú po lacnejších kuracích alternatívach. Na Slovensku neočakávame výrazné zníženie spotreby mäsa, skôr sledujeme v rodinách s priemernými až vyššími disponibilnými príjmami nárast spotreby. Niektorí prešli aj na rôzne alternatívy mletého mäsa a podobne," doplnila Buchláková.



Celosvetovo sa však podľa analytičky pozoruje pokles spotreby hovädzieho mäsa. V 60. rokoch 20. storočia hovädzie mäso predstavovalo takmer 40 % spotreby mäsa, teraz je jeho svetový podiel menší ako 20 %. Spotreba bravčového mäsa v posledných niekoľkých desaťročiach mierne vzrástla, ale produkcia v poslednej dobe poklesla. Medzitým sa stáva čoraz populárnejšia hydina, v posledných dvoch rokoch vzrástla produkcia vo svete o takmer 7,5 %.



Z ostatných konzumovaných potravín na Slovensku sa v roku 2019 oproti roku 2018 znížila podľa Buchlákovej spotreba masla (8,8 %), kyslomliečnych výrobkov (16,7 %) a konzumného mlieka (1,3 %), pšeničného pečiva (1,4 %) a chleba (1,3 %). Nevýrazné zmeny vo vývoji spotreby potravín zaznamenala spotreba vajec, obilnín v hodnote múky a strukovín. U týchto druhov potravín sa nezaznamenala žiadna zmena v spotrebe, alebo neprevyšovala hodnotu 1,0 %. Zvýšenie spotreby sa prejavilo v prípade zeleniny (6,0 %), ovocia (3,7 %) či alkoholických a nealkoholických nápojov (2,3 %).