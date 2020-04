Slovak.AI: Informatizačné plány vlády sú ambiciózne

Bratislava 24. apríla (TASR) – Plány vlády v oblasti informatizácie, ktoré deklarovala vo svojom programovom vyhlásení, sú veľmi ambiciózne. Myslia si to predstavitelia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie slovak.AI. Realizácia cieľov si však bude podľa nich vyžadovať enormné úsilie a rovnako aj prísne odstraňovanie rezortizmu, čo nebude ľahké.



"Informatizáciu - digitalizáciu verejnej správy - vnímame veľmi pozitívne, keďže môže priniesť väčšiu transparentnosť a efektivitu do fungovania štátu. Stále je to však dobiehanie zameškaného a Slovensko, ak chce napredovať, musí vyniknúť v excelentnosti svojich služieb a talentu - najmä vývojom vlastných inovácií cez vedu a aplikovaný výskum," upozornil člen správnej rady centra Gabriel Galgóci s tým, že zahraničným investorom už nestačia daňové úľavy a konkurenčné mzdy, aby presúvali svoje vývojové aktivity na Slovensko. Láka ich talent a priaznivý inovačný ekosystém.



Podľa predsedníčky slovak.AI Márie Bielikovej sú témy, ako výskum a inovácie, spojené s digitálnou ekonomikou a technológiami, kľúčové najmä v súvislosti s ekonomickou krízou, môžu ovplyvniť vývoj na dlhé obdobie. "Koronakríza môže Slovensko posunúť ešte nižšie aj v rebríčku DESI, ale môže ho aj raketovo vystreliť medzi najlepších. Bude to závisieť od toho, aké podmienky vytvorí vláda na rozvoj digitálnej ekonomiky a ako silno ju postaví na výskume a inováciách," vysvetlila.



Predseda vedeckej rady centra Peter Sinčák vyzdvihuje zameriavanie sa novej vlády aj na potrebu nových technológií a ľudských zdrojov, ktoré tieto technológie budú udržiavať či vyvíjať. "Preto budeme takéto ľudské zdroje kvalitne pripravovať cez podporu základného a aplikovaného výskumu. Nové technológie si vyžadujú akcent na všetky zložky technického, ale aj netechnického vzdelania vrátane dominancie prírodovedných odborov s dôrazom na matematiku ako prvok základnej inšpirácie logického myslenia. Veľmi potrebná je revízia matematiky ako povinne maturitného predmetu na gymnáziách a technických stredných školách," dodal Sinčák.



Ako uzavrel podpredseda správnej rady centra Mário Lelovský, Slovensko potrebuje znížiť svoju závislosť od priemyselnej výroby riadenej zo zahraničia a práve digitálna transformácia domácej ekonomiky na dátovú by mala byť cieľom novej vlády. "To si však bude vyžadovať konkrétne plány na podporu aplikácie moderných technológií do praxe, ako aj rozvoja digitálnych zručností a kompetencií ľudí – študujúcich i pracujúcich," zdôraznil Lelovský.