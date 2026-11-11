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Slovakia Online rozširuje monitoring médií o údaje z Konšpirátori.sk
Rozšírenie monitoringu je súčasťou dlhodobého rozvoja služieb Slovakia Online v oblasti práce s mediálnymi dátami, analytiky a informačných služieb.
Autor OTS
Bratislava 11. novembra (OTS) – Spoločnosť Slovakia Online rozširuje možnosti svojho monitoringu médií o doplňujúci údaj z verejnej databázy Konšpirátori.sk. Pri správach zo zdrojov, ktoré sú v tejto databáze evidované, tak používatelia nájdu aj informáciu o ich hodnotení podľa kritérií projektu.
„Mediálny monitoring dnes klientom prináša obrovské množstvo informácií. Našou úlohou už nie je tieto informácie iba zachytiť, ale pomáhať aj s ich analýzou a vyhodnotením. Doplňujúci údaj z databázy Konšpirátori.sk umožní vnímať mediálny obsah v širšom kontexte. Zostáva na každom používateľovi či a ako ho využije,“ hovorí Michal Užák zo Slovakia Online.
Monitoring médií denne pracuje s množstvom zdrojov a článkov – od celoštátnych médií až po menšie regionálne tituly. Jednotlivé zdroje sa pritom môžu výrazne líšiť hlavne spôsobom práce s informáciami. Práve tento rozdiel chce Slovakia Online svojim klientom sprístupniť priamo pri práci s monitoringom. Pri zdrojoch, ktoré sú súčasťou databázy Konšpirátori.sk, bude dostupné ich aktuálne hodnotenie podľa kritérií projektu, ktoré bude možné využiť pri tvorbe reportov, analýz či samotnom filtrovaní.
„Naše hodnotenie je založené na práci odbornej komisie a na verejne dostupných kritériách. Nehovorí, že každý jednotlivý článok na hodnotenom webe je automaticky nepravdivý. Poskytuje však používateľovi informáciu o tom, prečo bol konkrétny zdroj zaradený do našej databázy, a ako bol hodnotený,“ uvádza Pavol Hardoš z projektu Konšpirátori.sk.
Slovakia Online bude naďalej monitorovať zdroje, ktoré sa v databáze Konšpirátori.sk nachádzajú. Cieľom spolupráce nie je rozhodovať, ktoré informácie sa používateľom zobrazia, ale poskytnúť im pri nich širší kontext. Klienti tak môžu sledovať mediálne výstupy bez ohľadu na ich zaradenie a zároveň majú pri vybraných zdrojoch k dispozícii doplňujúcu informáciu o ich hodnotení.
„Nechceme používateľom hovoriť, čo si majú myslieť. Chceme im dať viac informácií, aby si mohli urobiť vlastný názor. Práve v tom vidíme najväčšiu hodnotu tejto spolupráce,“ dodáva Michal Užák zo Slovakia Online.
Rozšírenie monitoringu je súčasťou dlhodobého rozvoja služieb Slovakia Online v oblasti práce s mediálnymi dátami, analytiky a informačných služieb.
„Mediálny monitoring dnes klientom prináša obrovské množstvo informácií. Našou úlohou už nie je tieto informácie iba zachytiť, ale pomáhať aj s ich analýzou a vyhodnotením. Doplňujúci údaj z databázy Konšpirátori.sk umožní vnímať mediálny obsah v širšom kontexte. Zostáva na každom používateľovi či a ako ho využije,“ hovorí Michal Užák zo Slovakia Online.
Monitoring médií denne pracuje s množstvom zdrojov a článkov – od celoštátnych médií až po menšie regionálne tituly. Jednotlivé zdroje sa pritom môžu výrazne líšiť hlavne spôsobom práce s informáciami. Práve tento rozdiel chce Slovakia Online svojim klientom sprístupniť priamo pri práci s monitoringom. Pri zdrojoch, ktoré sú súčasťou databázy Konšpirátori.sk, bude dostupné ich aktuálne hodnotenie podľa kritérií projektu, ktoré bude možné využiť pri tvorbe reportov, analýz či samotnom filtrovaní.
„Naše hodnotenie je založené na práci odbornej komisie a na verejne dostupných kritériách. Nehovorí, že každý jednotlivý článok na hodnotenom webe je automaticky nepravdivý. Poskytuje však používateľovi informáciu o tom, prečo bol konkrétny zdroj zaradený do našej databázy, a ako bol hodnotený,“ uvádza Pavol Hardoš z projektu Konšpirátori.sk.
Slovakia Online bude naďalej monitorovať zdroje, ktoré sa v databáze Konšpirátori.sk nachádzajú. Cieľom spolupráce nie je rozhodovať, ktoré informácie sa používateľom zobrazia, ale poskytnúť im pri nich širší kontext. Klienti tak môžu sledovať mediálne výstupy bez ohľadu na ich zaradenie a zároveň majú pri vybraných zdrojoch k dispozícii doplňujúcu informáciu o ich hodnotení.
„Nechceme používateľom hovoriť, čo si majú myslieť. Chceme im dať viac informácií, aby si mohli urobiť vlastný názor. Práve v tom vidíme najväčšiu hodnotu tejto spolupráce,“ dodáva Michal Užák zo Slovakia Online.
Rozšírenie monitoringu je súčasťou dlhodobého rozvoja služieb Slovakia Online v oblasti práce s mediálnymi dátami, analytiky a informačných služieb.
O Slovakia Online
Slovakia Online s.r.o. sa monitoringu médií a práci s mediálnymi dátami venuje viac ako 30 rokov. Je súčasťou skupiny NEWTON Media Group pôsobiacej v krajinách strednej Európy. Klientom poskytuje monitoring médií, mediálne analýzy, reputačné prehľady a ďalšie dátové služby podporujúce komunikáciu a strategické rozhodovanie.
Viac na: www.slovakia-online.sk
Slovakia Online s.r.o. sa monitoringu médií a práci s mediálnymi dátami venuje viac ako 30 rokov. Je súčasťou skupiny NEWTON Media Group pôsobiacej v krajinách strednej Európy. Klientom poskytuje monitoring médií, mediálne analýzy, reputačné prehľady a ďalšie dátové služby podporujúce komunikáciu a strategické rozhodovanie.
Viac na: www.slovakia-online.sk
O Konšpirátori.sk
Konšpirátori.sk už viac ako 10 rokov zostavuje verejnú databázu internetových stránok, ktoré boli odbornou komisiou hodnotené podľa stanovených kritérií zameraných na problematický, klamlivý, konšpiračný alebo propagandistický obsah. Výsledné hodnotenie je založené na hlasovaní členov komisie a má odporúčací charakter.
Viac na: www.konspiratori.sk
Konšpirátori.sk už viac ako 10 rokov zostavuje verejnú databázu internetových stránok, ktoré boli odbornou komisiou hodnotené podľa stanovených kritérií zameraných na problematický, klamlivý, konšpiračný alebo propagandistický obsah. Výsledné hodnotenie je založené na hlasovaní členov komisie a má odporúčací charakter.
Viac na: www.konspiratori.sk