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Slovakia Travel a SOPK podpísali memorandum o spolupráci na Expo 2027
Cieľom tohto partnerstva je vytvoriť silné synergie medzi štátnou prezentáciou a slovenským podnikateľským prostredím.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Prípravy na svetovú výstavu Expo 2027 v Belehrade vstupujú do fázy zameranej na ekonomickú diplomaciu. Generálny komisár pre Expo 2027 Lukáš Parízek a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók v piatok oficiálne podpísali memorandum o porozumení a spolupráci. Cieľom tohto partnerstva je vytvoriť silné synergie medzi štátnou prezentáciou a slovenským podnikateľským prostredím, a tým maximalizovať ekonomický prínos účasti Slovenskej republiky na tomto globálnom podujatí. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Memorandum definuje rámec pre vzájomnú súčinnosť pri príprave slovenskej obchodnej reprezentácie a zapájaní domácich firiem do programu národného pavilónu. Spolupráca sa sústredí najmä na výmenu informácií o technických možnostiach pavilónu, identifikáciu inovatívnych slovenských subjektov a koordináciu podnikateľských misií či B2B stretnutí v srbskom regióne.
„Svetová výstava Expo je pre slovenské firmy prestížnou platformou na budovanie medzinárodnej reputácie. Podpis memoranda je prirodzeným krokom k tomu, aby sme vďaka vzájomnej synergii otvorili dvere našim inovatívnym podnikom k novým kontraktom a posilnili postavenie slovenskej ekonomiky v regióne, ktorý má pre nás strategický význam,“ uviedol Parízek.
SOPK ako kľúčový zástupca podnikateľského prostredia prinesie do projektu svoje odborné kapacity v oblasti medzinárodného obchodu a poradenstva. „Hoci je Expo 2027 v Belehrade tematicky zamerané najmä na šport, hudbu a ich vzájomnú spoluprácu, tieto oblasti sú neoddeliteľne prepojené s ekonomickými aktivitami a obchodnými príležitosťami. Slovenská obchodná a priemyselná komora preto v spolupráci s organizátormi pripraví sériu podnikateľských aktivít vrátane rokovaní so Srbskou obchodnou komorou a podnikateľskej misie do Srbska ešte pred samotným otvorením výstavy,“ povedal Mihók.
Očakáva, že blízkosť Srbska prispeje k vysokej návštevnosti Expo zo Slovenska a podujatie prinesie nielen silný kultúrny zážitok, ale aj nové obchodné príležitosti pre slovenské firmy. „Práve podpora týchto príležitostí je hlavným cieľom našej spolupráce,“ dodal predseda SOPK.
Slovenský pavilón v Belehrade bude umiestnený v Hale 6 v susedstve globálnych partnerov ako USA či Nemecko, čo vytvára ideálne podmienky pre medzinárodný networking v rámci piliera Next Generation Business. „Program biznis zóny na poschodí pavilónu bude zahŕňať tematické dni, B2B diskusie aj videopodcasty zamerané na AI, kybernetickú bezpečnosť a udržateľné inovácie,“ priblížila Eliášová.
Slovensko potvrdilo svoju účasť na výstave v Belehrade od 15. mája do 15. augusta 2027 ako vôbec prvá krajina, čím si zabezpečilo silnú východiskovú pozíciu na budovanie svojej značky. Národná téma „Slovensko - ihrisko príležitostí“ priamo reflektuje hlavné motto Expo „Hra pre ľudstvo“.
Memorandum definuje rámec pre vzájomnú súčinnosť pri príprave slovenskej obchodnej reprezentácie a zapájaní domácich firiem do programu národného pavilónu. Spolupráca sa sústredí najmä na výmenu informácií o technických možnostiach pavilónu, identifikáciu inovatívnych slovenských subjektov a koordináciu podnikateľských misií či B2B stretnutí v srbskom regióne.
„Svetová výstava Expo je pre slovenské firmy prestížnou platformou na budovanie medzinárodnej reputácie. Podpis memoranda je prirodzeným krokom k tomu, aby sme vďaka vzájomnej synergii otvorili dvere našim inovatívnym podnikom k novým kontraktom a posilnili postavenie slovenskej ekonomiky v regióne, ktorý má pre nás strategický význam,“ uviedol Parízek.
SOPK ako kľúčový zástupca podnikateľského prostredia prinesie do projektu svoje odborné kapacity v oblasti medzinárodného obchodu a poradenstva. „Hoci je Expo 2027 v Belehrade tematicky zamerané najmä na šport, hudbu a ich vzájomnú spoluprácu, tieto oblasti sú neoddeliteľne prepojené s ekonomickými aktivitami a obchodnými príležitosťami. Slovenská obchodná a priemyselná komora preto v spolupráci s organizátormi pripraví sériu podnikateľských aktivít vrátane rokovaní so Srbskou obchodnou komorou a podnikateľskej misie do Srbska ešte pred samotným otvorením výstavy,“ povedal Mihók.
Očakáva, že blízkosť Srbska prispeje k vysokej návštevnosti Expo zo Slovenska a podujatie prinesie nielen silný kultúrny zážitok, ale aj nové obchodné príležitosti pre slovenské firmy. „Práve podpora týchto príležitostí je hlavným cieľom našej spolupráce,“ dodal predseda SOPK.
Slovenský pavilón v Belehrade bude umiestnený v Hale 6 v susedstve globálnych partnerov ako USA či Nemecko, čo vytvára ideálne podmienky pre medzinárodný networking v rámci piliera Next Generation Business. „Program biznis zóny na poschodí pavilónu bude zahŕňať tematické dni, B2B diskusie aj videopodcasty zamerané na AI, kybernetickú bezpečnosť a udržateľné inovácie,“ priblížila Eliášová.
Slovensko potvrdilo svoju účasť na výstave v Belehrade od 15. mája do 15. augusta 2027 ako vôbec prvá krajina, čím si zabezpečilo silnú východiskovú pozíciu na budovanie svojej značky. Národná téma „Slovensko - ihrisko príležitostí“ priamo reflektuje hlavné motto Expo „Hra pre ľudstvo“.