Slovakia Travel chce podporiť domáci cestovný ruch vďaka Expo 2025

Bratislava 16. januára (TASR) - Národná agentúra na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel pokračuje v prípravách prezentácie Slovenska na svetovej výstave Expo 2025 v japonskej Osake. Cieľom je profesionálne a pútavo odprezentovať Slovensko, podporiť domáci cestovných ruch na vzdialených trhoch či zapracovať na rozvoji podnikateľského a investičného prostredia. Vo štvrtok o tom informovala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.



Slovenská expozícia bude zameraná na deväť tematických okruhov, ktorými sú víno, kultúrne dedičstvo, čistý priemysel, zdravie a inovácie, šport, chuť regiónov, voda, hrou k poznávaniu a umenie. "Každý jeden okruh bude detailne rozpracovaný tak, aby si návštevník v slovenskom pavilóne prišiel na svoje pri každej svojej návšteve a odniesol si pozitívny zážitok spojený so Slovenskom, ktorý bude šíriť ďalej," uviedla generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.



Agentúra na podporu cestovného ruchu sa pri príprave tém slovenskej expozície inšpirovala tým, čo sa na Slovensku páči samotným Japoncom. "Hrady, zámky, pamiatky UNESCO, kvalitné víno či med je to, s čím si Japonec Slovensko stotožňuje. Fórum tohto medzinárodného formátu vnímame aj ako vynikajúcu príležitosť k výmene informácií medzi vystavovateľmi," doplnila Vala Magátová.



Výstava Expo 2025 v Osake sa uskutoční od 13. apríla do 13. októbra. Národný deň v slovenskom pavilóne je naplánovaný na 10. septembra. "Slovensko chce svojou účasťou na Expo v Osake pritiahnuť do našej krajiny viac japonských turistov, investorov a obchodných partnerov," priblížila Vala Magátová.



Slovakia Travel začiatkom januára vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý zabezpečí prezentáciu Slovenska na svetovej výstave. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 4,3 milióna eur.