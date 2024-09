Slovakia Travel chce rozšírenie zásahu propagácie SR na ďalšie oblasti

Bratislava/Šamorín 14. septembra (TASR) - Národná organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel aktívne pracuje na rozšírení zásahu propagácie Slovenska na Škandináviu, Pobaltie, zaujímavým cieľovým trhom sú napríklad aj Rumunsko či zámorské krajiny. Generálna riaditeľka národnej organizácie Ivana Vala Magátová to uviedla na celoslovenskom stretnutí organizácií z oblasti podpory cestovného ruchu, ktoré sa uskutočnilo v predchádzajúcich dňoch v Šamoríne (okres Dunajská Streda). TASR o tom informovala hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová.



Šéf rezortu cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) podľa Eliášovej zdôraznil potrebu udržať krok s rýchlo rastúcimi európskymi destináciami, kde Slovensko čelí rastúcej konkurencii. V reakcii na to avizuje nárast investícií do cestovného ruchu. Cieľom je zvýšiť počet prenocovaní a príjazdov zahraničných návštevníkov.



"Čísla z medziročného porovnania hovoria, že Slovensko navštívilo od januára do júla tohto roka 3,3 milióna turistov, čo je medziročný nárast o 2,4 percenta. Sme na dobrej ceste," zhodnotil štátny tajomník ministerstva Marek Harbuľák.



Vala Magátová vyzdvihla dôležitosť vzájomnej spolupráce s regiónmi. "Zástupcovia Slovakia Travel a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR predstavili okresným a oblastným organizáciám, ako aj ďalším zástupcom cestovného ruchu aktuálne a praktické informácie o svojej činnosti, ako aj plány na najbližšie mesiace a rok 2025," priblížila Eliášová.