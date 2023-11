Slovakia Travel: Cintoríny a pietne miesta majú aj turistický význam

Bratislava 1. novembra (TASR) - Podľa posledných štatistík je na Slovensku viac ako 4500 cintorínov a iných pietnych miest. Mnohé z nich sú unikátne nielen pre svoj historický a kultúrny, ale i turistický význam. Informovala o tom v utorok (31. 10.) Karolína Ducká z národnej organizácie Slovakia Travel.



Cintoríny pripomínajú významné udalosti a osobnosti, alebo sa podľa organizácie nachádzajú na turisticky obľúbených miestach. "Sú tak jedným z produktov cestovného ruchu a na Slovensku majú potenciál rozvíjať ho najmä lokálne," dodala riaditeľka sekcie cestovného ruchu organizácie Lucia Matvija.



Celoročne navštevované sú podľa nej najmä miesta, kde našli posledný odpočinok významné slovenské osobnosti, no čoraz viac obľúbené sú cintoríny, ktoré zatiaľ neboli objavené ako turistické atrakcie.



Jedným z takých je napríklad vojenský cintorín v Petržalke - Kopčanoch, ktorý sa do pádu železnej opony nachádzal v prísne chránenej hraničnej oblasti s Rakúskom. "V roku 2004 ho náhodne objavil miestny fotoreportér a dnes je zrekonštruovaný podľa pôvodných plánov z minulého storočia," objasnil predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board Vladimír Grežo.



Organizácia uviedla, že k Symbolickému cintorínu pri Popradskom plese prichádzajú turisti, ale aj pozostalí obetí, pričom ide o najstarší a najrozsiahlejší cintorín na Slovensku. Podobné sa nachádzajú v Nízkych a Západných Tatrách, v Malej a Veľkej Fatre či v Slovenskom raji.



Jedným z najnavštevovanejších slovenských cintorínov je Národný cintorín v Martine. Organizované skupiny aj individuálnych návštevníkov lákajú podľa organizácie mená významných slovenských osobností. Patria sem Martin Kukučín, Janko Kráľ či Jozef Cíger-Hronský.



"Výnimočnú atmosféru majú prvé prírodné cintoríny na Slovensku, Záhrada spomienok vo Zvolene a Les spomienok v Košiciach. Pozostatky tu ukladajú nie do hrobov, ale priamo do zeme, ku koreňom rastlín a stromov. Rozlúčky sa konajú pod korunami stromov a zapálené sviečky ukladajú pozostalí na hladinu kamenného umeleckého diela," uzavrela organizácia.