Slovakia Travel: Jesennej dovolenky na Slovensku sa netreba vzdať

Bratislava 14. októbra (TASR) – Tretia vlna pandémie síce prechádza aj Slovenskom, napriek tomu sa plánov na jesenný oddych netreba úplne vzdať. Stačí sa zorientovať vo farbách COVID automatu. Konštatuje to organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel.



Väčšina okresov na Slovensku je podľa aktuálneho COVID automatu v oranžovej a červenej farbe, pričom pre obe farby platí, že pohyb v exteriéri nie je obmedzený. Slovakia Travel tak odporúča prechádzky či turistiku a návštevu jedného z deviatich národných parkov.



Organizácia podotkla, že v oranžových okresoch fungujú pre skupinu OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia) bez obmedzení ubytovacie zariadenia, múzeá, galérie či lanové dráhy, otvorené sú terasy, interiéry reštaurácií a na 50 % pre túto skupinu aj wellness centrá, kúpele a akvaparky. V červených okresoch sú v interiéroch povinné respirátory, wellness zariadenia napríklad v hoteloch môžu využívať len ubytovaní hostia skupiny OTP, podmienky stravovania si upravujú ubytovacie zariadenia a kabínkové lanovky sú otvorené pre kompletne zaočkovaných návštevníkov.



"Dodržiavanie opatrení je vzhľadom na pandémiu nevyhnutné, ale pre všetky subjekty v cestovnom ruchu je dôležité, že môžu poskytovať svoje služby hosťom a zákazníkom, aj keď s obmedzeniami. Slovensko má čo ponúknuť v každom ročnom období, teraz sú to cyklotúry, ale aj pešia turistika za prírodou či pamiatkami. Sú to skvelé príležitosti na aktívny oddych, načerpanie energie a posilnenie imunity," poznamenal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.



Slovakia Travel je národná organizácia na propagáciu, podporu a rozvoj cestovného ruchu Slovenska na domácom a zahraničnom trhu. Vznikla 1. apríla tohto roka ako štátna rozpočtová organizácia.