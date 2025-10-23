< sekcia Ekonomika
Slovakia Travel: Kongresový turizmus v SR rastie
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Na Slovensku sa čoraz častejšie organizujú medzinárodné kongresy a rôzne odborné podujatia, v dôsledku čoho rastie kongresový turizmus v krajine. Medziročný nárast medzi rokmi 2023 a 2024 bol podľa údajov Štatistického úradu SR až o 52 %. Prevládajú najmä jednodňové podujatia. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie národnej organizácie na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
„Kongresový turizmus nie sú len čísla, ale aj reputácia krajiny. Každé takéto podujatie pomáha budovať obraz Slovenska ako modernej a otvorenej destinácie aj pre podnikateľské prostredie a inovácie,“ uviedol generálny riaditeľ národnej organizácie Matej Fekete.
Kongresový cestovný ruch má podľa organizácie výrazný vplyv na ekonomiku štátu a rozvoj jednotlivých destinácií. Prináša totiž vysoké príjmy z ubytovania, gastroprevádzok a ďalších služieb. Zároveň prebieha mimo hlavnej turistickej sezóny, čím pomáha napĺňať kapacity naprieč celým odvetvím.
Vlani evidoval kongresový turizmus v SR takmer 600.000 kongresových hostí, pričom v roku 2023 to bolo viac ako 390.000. V prvom štvrťroku 2025 prišlo do krajiny takmer 111.000 týchto hostí. V regionálnom rozložení prišla v uplynulom roku necelá tretina ľudí najmä do Bratislavského kraja. Medziročne ich počet stúpol o vyše 50 %. Žilinský kraj mal podiel na úrovni 23 %, pričom ide o medziročné zvýšenie o takmer 80 %. Najviac si polepšil Trnavský kraj, kde počet kongresových hostí vzrástol o viac ako 120 %.
Celkovo sa v minulom roku uskutočnilo na Slovensku viac ako 5000 kongresov. V roku 2023 ich bolo mierne nad 4600, medziročný nárast tak prekonal osem percent. Viac ako 60 % všetkých kongresových akcií tvorili jednodňové kongresy a podujatia. V prípade počtu účastníkov vedú akcie s 50 až 249 hosťami, vlani predstavovali až 94 % takýchto podujatí. Približne tretina kongresov sa minulý rok konala v druhom štvrťroku.
