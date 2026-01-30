< sekcia Ekonomika
Slovakia Travel má na propagáciu Slovenska skoro 17 miliónov eur
Organizácia od svojho vzniku v roku 2021 spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu zo všetkých krajov na základe partnerstva.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel má na tento rok k dispozícii takmer 17 miliónov eur. Počas roka ich bude investovať do propagácie Slovenska napríklad prostredníctvom medzinárodnej a domácej účasti na veľtrhoch a výstavách, zahraničných zastúpení vo vybraných strategických štátoch s cieľom podporiť príjazdový cestovný ruch, ako aj na marketingové a komunikačné aktivity. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Agentúra spolu so všetkými ôsmimi krajskými organizáciami cestovného ruchu na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2026 v Bratislave do 31. januára komplexne prezentuje slovenské regióny, kraje, mestá a obce. Približuje históriu, kultúru, tradície a prírodné krásy Slovenska.
„Súčasťou prezentácie krajiny sú tipy na autentické zážitky, odporúčania miest a aktivít, ktoré by návštevníci rozhodne nemali vynechať, ako aj praktické cestovateľské rady a inšpirácie,“ priblížila Eliášová.
Slovakia Travel zároveň predstavuje svoju činnosť ako národná marketingová organizácia, cieľom je podpora a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku na tomto type podujatia pre domácu verejnosť. „Je to významná cieľová skupina, keďže približne dve tretiny dovolenkárov a turistov na Slovensku tvoria podľa Štatistického úradu SR práve domáci návštevníci,“ podotkla Eliášová.
Organizácia od svojho vzniku v roku 2021 spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu zo všetkých krajov na základe partnerstva. Spoločný cieľ je prezentovať Slovensko ako atraktívnu a rozmanitú turistickú destináciu doma aj v zahraničí. Aj preto na veľtrhu ITF Slovakiatour opäť koordinovali obsah a formy prezentácie.
„Spoločný stánok Slovakia Travel vnímame ako otvorenú platformu, ktorá krajom poskytuje ideálny priestor na predstavenie ich produktov cestovného ruchu, regionálnych špecifík a najväčších atrakcií širokej verejnosti,“ ozrejmila Eliášová. Práve vďaka tejto synergii podľa nej dokážu návštevníkom ponúknuť komplexný a autentický obraz Slovenska ako krajiny plnej zážitkov.
Agentúra spolu so všetkými ôsmimi krajskými organizáciami cestovného ruchu na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2026 v Bratislave do 31. januára komplexne prezentuje slovenské regióny, kraje, mestá a obce. Približuje históriu, kultúru, tradície a prírodné krásy Slovenska.
„Súčasťou prezentácie krajiny sú tipy na autentické zážitky, odporúčania miest a aktivít, ktoré by návštevníci rozhodne nemali vynechať, ako aj praktické cestovateľské rady a inšpirácie,“ priblížila Eliášová.
Slovakia Travel zároveň predstavuje svoju činnosť ako národná marketingová organizácia, cieľom je podpora a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku na tomto type podujatia pre domácu verejnosť. „Je to významná cieľová skupina, keďže približne dve tretiny dovolenkárov a turistov na Slovensku tvoria podľa Štatistického úradu SR práve domáci návštevníci,“ podotkla Eliášová.
Organizácia od svojho vzniku v roku 2021 spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu zo všetkých krajov na základe partnerstva. Spoločný cieľ je prezentovať Slovensko ako atraktívnu a rozmanitú turistickú destináciu doma aj v zahraničí. Aj preto na veľtrhu ITF Slovakiatour opäť koordinovali obsah a formy prezentácie.
„Spoločný stánok Slovakia Travel vnímame ako otvorenú platformu, ktorá krajom poskytuje ideálny priestor na predstavenie ich produktov cestovného ruchu, regionálnych špecifík a najväčších atrakcií širokej verejnosti,“ ozrejmila Eliášová. Práve vďaka tejto synergii podľa nej dokážu návštevníkom ponúknuť komplexný a autentický obraz Slovenska ako krajiny plnej zážitkov.