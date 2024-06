Slovakia Travel: Návštevnosť by mohla prekonať hranicu spred pandémie

Bratislava 16. júna (TASR) - Trend narastajúceho počtu dovolenkárov na Slovensku by mohol pokračovať aj toto leto a návštevnosť by mohla prekonať hranicu spred pandémie. Očakáva to od tohtoročnej letnej sezóny organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel. Informovala o tom jej PR špecialistka Zuzana Eliášová.



"Očakávame, že trend narastajúceho počtu dovolenkárov na Slovensku bude pokračovať aj toto leto a predpokladáme, že prekonáme hranicu pred pandémiou. Pokiaľ ide o počet prenocovaní, ten bol podľa štatistického úradu od júna do septembra 2023 oproti roku predtým vyšší o 611.000, čo predstavuje takmer desaťpercentný nárast," priblížila riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.



Podľa Slovakia Travel jedna tretina z celkového počtu návštevníkov dovolenkuje na Slovensku práve v lete. Turisti, ktorí na Slovensku v minulosti strávili aspoň jednu noc v letnej sezóne, navštevovali najčastejšie Bratislavu, Vysoké Tatry, Košice, Štrbu, Demänovskú dolinu a Liptovský Mikuláš.



Domáci turisti obľubujú napríklad aj Štúrovo, zahraniční návštevníci radi trávia čas tiež v Bešeňovej. "Dovolenkári majú v obľube návštevy našej metropoly či ďalších väčších miest, obľúbeným miestom na oddych sú kúpele. Slovensko má rôznorodú prírodu plnú farieb, pokoja a možností na šport či turistiku. Hovorí sa napríklad, že dva týždne pobytu v slovenských horách dajú človeku energiu na ďalšie tri mesiace," doplnila Vala Magátová.



Na Slovensku podľa Slovakia Travel možno využiť 15.000 km turistických chodníkov, možno tu tiež nájsť takmer 2000 termálnych a minerálnych vôd. Na Slovensku je vyše 7000 jaskýň, 180 stredovekých hradov a zrúcanín či deväť národných parkov. Zaujímavosťou je tiež vyše 40 drevených kostolov postavených bez jediného klinca, pritom osem z nich je zapísaných v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.