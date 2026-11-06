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Slovakia Travel: Nemecký trh je pre náš cestovný ruch prioritou
Nemecký trh patrí podľa agentúry dlhodobo medzi strategické zdrojové trhy pre SR.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovensko má výrazný potenciál upevniť svoju pozíciu na strategickom nemeckom trhu cestovného ruchu. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii riaditeľ sekcie medzinárodnej a regionálnej spolupráce Slovakia Travel Ľuboš Čurma pri príležitosti 50. valného zhromaždenia nemeckej asociácie malých a stredných podnikov v cestovnom ruchu (ASR - Allianz selbständiger Reiseunternehmen), ktoré sa koná na Slovensku.
Nemecký trh patrí podľa agentúry dlhodobo medzi strategické zdrojové trhy pre SR. V roku 2025 navštívilo Slovensko takmer 176.000 nemeckých hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 15 %. Pozitívny trend pokračuje aj v roku 2026. Hlavnou vstupnou bránou zostáva Bratislava, kam smeruje viac ako 54 % nemeckých návštevníkov, avšak záujem výrazne rastie aj v ďalších regiónoch, najmä v Žilinskom, Prešovskom, Košickom či Trenčianskom kraji.
„Budúcnosť slovenského cestovného ruchu stojí na schopnosti spolupracovať, inovovať a cielene posilňovať konkurencieschopnosť Slovenska. Naším cieľom je, aby si zahraniční návštevníci našu krajinu vyberali vedome, odporúčali ju ďalej a radi sa do nej vracali,“ zhrnul Čurma.
Nemci podľa neho vyhľadávajú predovšetkým krátke mestské pobyty (city breaky), autentickú prírodu, horskú turistiku, kultúrne dedičstvo a tradičné kúpeľníctvo. Priemerná dĺžka kúpeľných pobytov pritom presahuje sedem nocí.
Jubilejné 50. valné zhromaždenie nemeckej asociácie malých a stredných podnikov v cestovnom ruchu na Slovensku pripravila národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Bratislava Tourist Board, Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Bratislava Región, KOCR Trnavský kraj, KOCR Banskobystrický kraj Turizmus, OOCR Stredné Považie a OOCR Rezort Piešťany.
Nemecký trh patrí podľa agentúry dlhodobo medzi strategické zdrojové trhy pre SR. V roku 2025 navštívilo Slovensko takmer 176.000 nemeckých hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 15 %. Pozitívny trend pokračuje aj v roku 2026. Hlavnou vstupnou bránou zostáva Bratislava, kam smeruje viac ako 54 % nemeckých návštevníkov, avšak záujem výrazne rastie aj v ďalších regiónoch, najmä v Žilinskom, Prešovskom, Košickom či Trenčianskom kraji.
„Budúcnosť slovenského cestovného ruchu stojí na schopnosti spolupracovať, inovovať a cielene posilňovať konkurencieschopnosť Slovenska. Naším cieľom je, aby si zahraniční návštevníci našu krajinu vyberali vedome, odporúčali ju ďalej a radi sa do nej vracali,“ zhrnul Čurma.
Nemci podľa neho vyhľadávajú predovšetkým krátke mestské pobyty (city breaky), autentickú prírodu, horskú turistiku, kultúrne dedičstvo a tradičné kúpeľníctvo. Priemerná dĺžka kúpeľných pobytov pritom presahuje sedem nocí.
Jubilejné 50. valné zhromaždenie nemeckej asociácie malých a stredných podnikov v cestovnom ruchu na Slovensku pripravila národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Bratislava Tourist Board, Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Bratislava Región, KOCR Trnavský kraj, KOCR Banskobystrický kraj Turizmus, OOCR Stredné Považie a OOCR Rezort Piešťany.