Slovakia Travel obnovila stále zastúpenie v Izraeli

Bratislava 13. mája (TASR) - Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel má po desaťmesačnej prestávke opäť stále zastúpenie v Izraeli. Táto krajina patrí medzi zdrojové trhy cestovného ruchu na Slovensku pre pomerne vysoký podiel turistov prichádzajúcich do našej krajiny. Aktívne zastúpenie priamo na mieste náš príjazdový cestovný ruch ešte posilní, uviedol v utorok generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.



„Slovensko v Izraeli prezentujeme ako bezpečnú krajinu so širokospektrálnym záberom na možnosti aktívneho aj pasívneho oddychu s nádhernou prírodou a takmer 2000 termálnymi a minerálnymi prameňmi, slovenské kúpele sú jednou z nosných ponúk, kde si občania Izraela môžu vychutnať relax vo vodách s blahodarnými účinkami. Zaujímavé pre nich budú aj UNESCO pamiatky, hrady, zámky či jaskyne,“ priblížil Fekete. Slovakia Travel predstavila Slovensko ako atraktívnu dovolenkovú destináciu už v uplynulých dňoch na najväčšej výstave cestovného ruchu v Stredomorí - IMTM 2025, ktorej 31. ročník sa uskutočnil 7. a 8. mája v Tel Avive.



V roku 2024 zrealizovali izraelskí návštevníci na Slovensku podľa Štatistického úradu SR vyše 60.000 prenocovaní. Vo februári 2025 sa počet prenocovaní izraelských návštevníkov na Slovensku zvýšil o 12,4 % v porovnaní s februárom 2024. Priemerná dĺžka pobytu izraelských návštevníkov sa v priebehu rokov menila. Od roku 2019 sa podľa Štatistického úradu SR pobyt Izraelčanov na Slovensku skracoval, až na 3,5 noci v roku 2024.



Dovolenkári z Izraela sa zdržali v minulom roku najdlhšie v Trnavskom kraji. Vo februári tohto roka priemerná dĺžka pobytu Izraelčanov bola takmer 3 noci. Najdlhšie sa zdržali izraelskí návštevníci opäť v Trnavskom kraji.



Zvýšiť návštevnosť z Izraela by mali aj priame letecké linky z Tel Avivu na Slovensko. „Už čoskoro odštartuje priama linka do Bratislavy a Piešťan,“ dodal Fekete.