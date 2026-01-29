< sekcia Ekonomika
Slovakia Travel odmieta tvrdenia o korupcii pri účasti SR na Expo 2025
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Organizácia Slovakia Travel dôrazne odmieta tvrdenia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) o korupcii pri účasti Slovenska na výstave Expo 2025 v Osake. Uviedla to pre TASR Zuzana Eliášová, vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel, v reakcii na vyjadrenia poslancov PS Zuzany Mesterovej a Richarda Dubovického. Účasť Slovenska na Expo bola podľa Eliášovej realizovaná hospodárne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou, pričom dosiahla jasne merateľné výsledky.
Eliášová spresnila, že Slovensko minulo na Expo len 41,5 % z pôvodne schváleného rozpočtu z roku 2022. Slovenskú expozíciu navštívili takmer štyri milióny ľudí, s priemernou dennou návštevnosťou okolo 20.000 osôb. Slovensko sa podľa nej zaradilo medzi najnavštevovanejšie krajiny v rámci zdieľaných pavilónov, pričom približne 60 % krajín zvolilo rovnakú formu prezentácie.
„Tieto údaje jasne dokazujú, že slovenská účasť na Expo 2025 Osaka nebola plytvaním verejnými prostriedkami, ale, naopak, efektívnym a zodpovedným využitím financií daňových poplatníkov,“ podčiarkla Eliášová.
Agentúra Slovakia Travel v súvislosti s verejným obstarávaním zdôraznila, že celý proces sa uskutočnil v plnom súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podľa jasne stanovených pravidiel. Vybraná bola ponuka s najnižšou konečnou cenou, ktorá splnila všetky zákonom stanovené podmienky. Iné kritériá vrátane preverovania vlastníckej štruktúry uchádzačov zákon verejnému obstarávateľovi neukladá a ani ich neumožňuje zohľadňovať. Rozhodujúcimi kritériami boli konečná cena a splnenie zákonných náležitostí, čo je základný princíp verejného obstarávania v SR.
Rozhodnutie zmeniť formu účasti zo samostatného pavilónu na zdieľaný bolo podľa Eliášovej prijaté na základe objektívnych okolností - prudkého nárastu nákladov, inflácie a nedostatku stavebných kapacít v Japonsku. Výsledkom bola účasť, ktorá bola výrazne lacnejšia, organizačne zvládnuteľná a medzinárodne úspešná.
Faktom podľa Eliášovej je, že zodpovednosť za rozhodnutia a konečné uchopenie prezentácie Slovenska nesie bývalé vedenie. „Trestné oznámenie vnímame ako štandardný nástroj politického marketingu opozície. Sme plne súčinní s políciou a poskytujeme všetky podklady, pretože sme presvedčení o správnosti a zákonnosti našich postupov,“ zdôraznila.
Slovenská expozícia podľa Eliášovej prezentovala krajinu ako moderný, inovatívny a kultúrne sebavedomý štát. Do programu sa zapojilo viac ako 180 umelcov, desiatky partnerov, univerzít a firiem. Slovensko privítalo vyše 40 oficiálnych delegácií a uskutočnilo odborné, podnikateľské a kultúrne misie s konkrétnymi výstupmi.
Slovakia Travel podľa jej slov odmieta spájanie odbornej práce desiatok profesionálov s politickými konštruktmi a považuje za neakceptovateľné, ak sú preukázateľné fakty nahrádzané účelovými interpretáciami. Dodala, že účasť Slovenska na Expo 2025 Osaka splnila svoj účel - posilnila dobré meno krajiny, podporila cestovný ruch a ekonomickú diplomaciu a preukázala, že Slovensko vie konať profesionálne, zodpovedne a v prospech verejného záujmu.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová a poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Dubovický na brífingu uviedli, že slovenský stánok na svetovej výstave Expo 2025 v Osake je ďalším príkladom vládnej korupcie. Opozičné hnutie PS chce preto zvolať mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch, ako aj vykonať poslanecký prieskum v štátnej agentúre Slovakia Travel.
