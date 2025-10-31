< sekcia Ekonomika
Slovakia Travel odštartovala akcie na podporu zimného cestovného ruchu
TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel v súvislosti s blížiacou sa zimnou sezónou odštartovala sériu podujatí zameraných na propagáciu Slovenska ako atraktívnej destinácie pre zimnú dovolenku. V úvode zamerala na podporu príjazdového cestovného ruchu zo zahraničia a krásy zimného Slovenska odprezentovala v uplynulých dňoch v Maďarsku a Rumunsku, informovala v piatok Slovakia Travel.
Na prezentácii možností zimnej dovolenky na Slovensku v Budapešti sa zúčastnili zástupcovia Vysokých a Nízkych Tatier, Banskej Bystrice s okolím a Donovál, ktorí maďarským partnerom a médiám priblížili aktuálne novinky, podujatia a produkty určené pre zimných turistov. Podujatie v Budapešti bolo súčasťou širších aktivít na podporu príchodu maďarských turistov na Slovensko. Slovensko sa už čoskoro objaví aj v zimnej mediálnej kampani, ktorá bude prebiehať v 11 maďarských médiách.
V propagácii Slovenska národná organizácia pokračovala v Maďarsku aj 22. októbra. Tentoraz na prestížnom podujatí MICE Business Day v Budapešti. Spolu s 21 slovenskými partnermi prezentovala Slovensko nákupcom z Maďarska i celého sveta už po jedenásty raz. Vedúca zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Maďarsku Soňa Jelínková priblížila, že podujatie privítalo 800 hostí, uskutočnilo sa 1200 B2B stretnutí a zúčastnilo sa na ňom 180 vystavovateľov.
Slovakia Travel rozširuje svoje aktivity aj smerom na Balkán. V uplynulých dňoch sa v rumunskom meste Temešvár konal úspešný B2B workshop, ktorý spojil slovenských a rumunských odborníkov v oblasti cestovného ruchu. Spolu 12 slovenských subjektov z oblasti cestovného ruchu (zástupcovia hotelov či oblastných organizácii cestovného ruchu) predstavilo ponuku 25 rumunským partnerom vrátane cestovných kancelárií, médií a influencerov. Cieľom workshopu bolo posilniť spoluprácu medzi slovenskými a rumunskými partnermi, predstaviť nové produkty a priblížiť Slovensko ako kvalitnú a udržateľnú destináciu v srdci Európy.
Rumunsko je pre Slovensko jedným z najdôležitejších európskych trhov. Od januára do augusta tohto roka navštívilo Slovensko takmer 30.000 rumunských turistov.
