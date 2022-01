Slovakia Travel: Otvorenie gastroprevádzok konečne rozhýbe turizmus

Bratislava 3. januára (TASR) - Otvorenie gastroprevádzok pre očkovaných a ľudí, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19, ho pomôže rozhýbať, ale je len jedným z krokov. Nevyhnutnosťou sú jasné informácie a jasne nastavené podmienky trávenia dovolenky na Slovensku. Uviedla to Karolína Ducká, PR a mediálna manažérka štátnej rozpočtovej organizácie Slovakia Travel.



Priblížila, že cestovný ruch na Slovensku má za sebou ďalší ťažký rok. Podmienky príjazdového cestovného ruchu boli obmedzené a často nepredvídateľné, domáci a zahraničný cestovný ruch sa vyvíjal rozdielne.



"Pri zahraničnom vidíme kontinuálny prepad od historicky najsilnejšieho roku 2019. Pripisujeme to najmä nejasným podmienkam cestovania na Slovensko. V roku 2021 sme prakticky nemali zimnú sezónu, preto som rád, že otvorením gastroprevádzok sa sezóna konečne rozhýbe," konštatoval Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel.



Zmeniť tento stav by v novom roku podľa neho mohli jasné informácie a intenzívna kampaň v zahraničí o tom, za akých podmienok je možný príjazdový cestovný ruch, pokiaľ tomu bude pandemická situácia naklonená. Rovnako dôležité na prežitie cestovného ruchu budú kompenzácie za uplynulé zatvorenie prevádzok a lockdown.



Domáci cestovný ruch v roku 2021 mal, naopak, z hľadiska letnej sezóny historicky najlepší rok. "Z toho máme stále veľkú radosť. Od vzniku našej organizácie v apríli sme sa sústredili na to, aby sme podporili záujem Slovákov o dovolenku v našej krajine. Naša kampaň bola plná faktov, prinášala tipy na letnú dovolenku v najsledovanejších formátoch v rádiu, v televízii či v online priestore a vidíme, že zarezonovala. Aj u nás sa stáva trendom smart turizmus, teda presun od masového turizmu ku konkrétnym destináciám a zážitkom. Tým sa budeme riadiť," povedal Mika.



Slovakia Travel podľa jeho slov už spustila online kampaň na podporu zimnej sezóny postavenú na slogane "Dovolenka na Slovensku, samé plusy" a v susednom Česku pozýva na slovenské lyžiarske svahy lyžiarka Petra Vlhová. "Verím, že budú podmienky na to, aby sme mohli kampaň naplno spustiť nielen v Česku, ale aj v Poľsku a v Maďarsku. Turisti z týchto krajín sú pre nás stále kľúčoví, ale chceme sa sústrediť aj na hostí z Rakúska a Nemecka," dodal Mika.



V novom roku plánuje Slovakia Travel pokračovať v budovaní zahraničných zastúpení a vyťažiť chce aj z účasti na svetovej výstave Expo 2021 v Dubaji, kde sa Slovensko prezentuje ako krajina s trvalo udržateľným turizmom, ktorý sa stal globálnym trendom.



Slovakia Travel je národná organizácia na propagáciu, podporu a rozvoj cestovného ruchu Slovenska na domácom a zahraničnom trhu. Vznikla 1. apríla 2021 ako štátna rozpočtová organizácia.