< sekcia Ekonomika
Slovakia Travel oznámila plnú súčinnosť s kontrolnými inštitúciami
Slovakia Travel reagovala aj na Richarda Dubovického (PS), ktorý podanie podnetu na kontrolné úrady oznámil.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Akýkoľvek podnet podaný na kontrolné inštitúcie je súčasťou demokratickej kontroly a národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel bude plne súčinná. Uviedla to v stredu Slovakia Travel v reakcii na vyjadrenia opozičného PS, ktoré podalo podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súvislosti so zákazkou v hodnote takmer 900.000 eur.
Organizácia zároveň uviedla, že verejné obstarávanie prebehlo formou riadne vyhlásenej súťaže, víťazná ponuka spĺňala všetky zákonom stanovené podmienky a kritériá, výsledky výberového konania boli riadne zdokumentované a zverejnené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a taktiež, že víťazná spoločnosť je dlhodobým a spoľahlivým partnerom domácich a zahraničných klientov.
Slovakia Travel reagovala aj na Richarda Dubovického (PS), ktorý podanie podnetu na kontrolné úrady oznámil. „Pánovi poslancovi Dubovickému opätovne ponúkame priestor na otvorenú odbornú diskusiu priamo s generálnym riaditeľom Slovakia Travel. Veríme, že výmena názorov a predstavenie jeho koncepcie rozvoja cestovného ruchu by mohli prispieť k vecnej a konštruktívnej debate o budúcnosti tohto dôležitého odvetvia,“ dodala organizácia.
Organizácia zároveň uviedla, že verejné obstarávanie prebehlo formou riadne vyhlásenej súťaže, víťazná ponuka spĺňala všetky zákonom stanovené podmienky a kritériá, výsledky výberového konania boli riadne zdokumentované a zverejnené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a taktiež, že víťazná spoločnosť je dlhodobým a spoľahlivým partnerom domácich a zahraničných klientov.
Slovakia Travel reagovala aj na Richarda Dubovického (PS), ktorý podanie podnetu na kontrolné úrady oznámil. „Pánovi poslancovi Dubovickému opätovne ponúkame priestor na otvorenú odbornú diskusiu priamo s generálnym riaditeľom Slovakia Travel. Veríme, že výmena názorov a predstavenie jeho koncepcie rozvoja cestovného ruchu by mohli prispieť k vecnej a konštruktívnej debate o budúcnosti tohto dôležitého odvetvia,“ dodala organizácia.