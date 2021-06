Slovakia Travel podpísal memorandum o spolupráci

Bratislava 8. júna (TASR) - Predstavitelia Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC), Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a agentúry Slovakia Travel dnes podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Ako uviedli na utorňajšej tlačovej konferencii, cieľom partnerstva sú podpora a rozvoj kongresového turizmu a kongresovej infraštruktúry na Slovensku.



Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré vznikne v Bratislave, by malo ťažiť z polohy dvoch medzinárodných letísk. Zároveň by čerpalo aj z rastúceho dopytu po kongresových službách, ktoré už nedokáže absorbovať susedná Viedeň.



"Podujatia z kategórie MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) sú vo svetových metropolách významnou časťou turizmu. Napriek tomu, aký obrovský prínos má cestovný ruch v tvorbe HDP, je na Slovensku stále nedoceneným sektorom," uviedol na tlačovej konferencii predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Podľa neho má vznik národného kultúrneho a kongresového centra potenciál pomôcť rozvoju obchodného turizmu. Priestory centra by slúžili aj na koncerty či iné kultúrne podujatia.



Pridanou hodnotou by malo byť aj zlepšenie zberu a spracovania dát, ktoré poslúžia na rozvoj marketingu samotnej Bratislavy a Slovenska vo svete, čo by malo prilákať viac zahraničných návštevníkov. "Našim cieľom je zlepšenie postavenia Bratislavy v medzinárodných rebríčkoch kongresových destinácií, s cieľom do 10 rokov dostať Bratislavu do prvej tridsiatky európskeho rebríčka kongresových destinácií organizácie Medzinárodná asociácia kongresov a konferencií (ICCA)," povedal po podpise memoranda štatutárny zástupca NKKC Miroslav Križan.



Generálny riaditeľ agentúry Slovakia Travel Václav Mika vidí v kongresovom turizme potenciál, ako naštartovať cestovný ruch po pandémii. "Pre našu agentúru je mimoriadne dôležité pracovať s exaktnými dátami, spolupracovať preto budeme na zbere dát a výmene informácií o kongresovom turizme. Ten bude mať pozitívny efekt na rozvoj cestovného ruchu v celoslovenskom meradle," pokračoval.



Podľa hudobníka a organizátora kultúrnych podujatí Martina Valihoru bolo nevyhnutné, aby projekt vznikol, a tak poskytol platformu pre kultúrne a spoločenské aktivity. "Podpis tohto memoranda je demonštráciou dobrej spolupráce medzi občianskou iniciatívou, samosprávou a štátom, s cieľom suplovať tridsaťročný deficit v kultúrnej oblasti a oblasti kongresov," dodal Valihora.