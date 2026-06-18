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Slovakia Travel posilňuje príjazdový turizmus
FAM tripy, teda zoznamovacie cesty, umožňujú zahraničným touroperátorom osobne spoznať potenciál Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Pre ďalší udržateľný rast cestovného ruchu na Slovensku je kľúčové posilniť podiel zahraničných hostí a zvyšovať atraktivitu krajiny na medzinárodnej scéne. Základným pilierom tohto odvetvia v SR zostávajú domáci návštevníci s podielom dve tretiny na počte ubytovaných. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku Slovakia Travel podporuje rozvoj príjazdového turizmu prostredníctvom komplexnej stratégie, informovala vo štvrtok vedúca jej odboru komunikácie Zuzana Eliášová.
FAM tripy, teda zoznamovacie cesty, umožňujú zahraničným touroperátorom osobne spoznať potenciál Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie a sprostredkovať tieto informácie vo svojich domovských krajinách cestovným kanceláriám či predajcom zájazdov.
Odborníci z cestovného ruchu tak majú možnosť spoznať jednotlivé regióny Slovenska, zažiť autentické produkty a nadviazať priame kontakty s lokálnymi partnermi. „Tento formát výrazne prispieva k tvorbe konkrétnych ponúk a zaradeniu našej krajiny do medzinárodných katalógov a predajných kanálov. Kombináciou FAM tripov s účasťou na veľtrhoch a výstavách, spoluprácou s médiami a influencermi, ako aj B2B rokovaniami a ďalšími aktivitami Slovakia Travel cielene posilňuje medzinárodnú viditeľnosť Slovenska,“ uviedla Eliášová.
Májová cesta bola zameraná na východné Slovensko a tému „slow travel“ - udržateľného cestovania a autentických zážitkov. Na Slovensko pricestovalo sedem touroperátorov z USA, Kanady, Fínska, Slovinska a Izraela.
„Program odštartoval v Košiciach destinačnou prezentáciou a prehliadkou historického centra, následne pokračoval v Národnom parku Poloniny, kde hostia objavili nedotknutú prírodu - od bukových pralesov v Havešovej zapísaných v UNESCO až po nočné pozorovanie hviezd v Parku tmavej oblohy. Nechýbala ani návšteva vodnej nádrže Starina spojená s autentickou prípravou tradičných jedál,“ priblížila Zuzana Sprouse z odboru regionálneho cestovného ruchu.
V prvej polovici júna Slovensko privítalo siedmich významných touroperátorov z Nórska, zo Švédska a z Fínska, ktorí krajinu navštívili s cieľom prípravy konkrétnych produktových balíčkov pre svojich klientov. Spoznali kľúčové destinácie od Košíc cez Tokaj, Vysoké Tatry, Levoču a stredné Slovensko až po Bratislavu.
„Turisti zo severnej Európy oceňujú eno-gastro (párovanie vína a jedla) zážitkovú turistiku prepojenú s outdoorovými aktivitami, prehliadkou miest či prírody,“ povedala Daniela Bezáková, vedúca zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v severských krajinách Európy. Program zahŕňal prezentácie, B2B rokovania, ale aj autentické zážitky z oblasti prírody, gastronómie a kultúry. Účastníci ocenili najmä rozmanitosť ponuky a potvrdili záujem zaradiť Slovensko do svojich katalógov ako atraktívnu destináciu v srdci Európy.
Budúci týždeň (22. až 26. júna) sa uskutoční medzinárodná cesta „From Land to Table“ zameraná na slovenskú gastronómiu a autentické regionálne zážitky v Trnavskom a Nitrianskom kraji. „Slovensko počas neho spozná deväť touroperátorov z Európy a zo Severnej Ameriky. Program ponúkne praktické aj originálne zážitky - od prípravy lokálnych jedál v Dunajskej Strede, návštevy makovej farmy, spoznávania výroby medu či vinárstva, až po čaro Národného žrebčína v Topoľčiankach a romantiku zámku Smolenice,“ vymenovala Eliášová s tým, že nebude chýbať ani vlastnoručný lov čerstvého pstruha.
FAM tripy, teda zoznamovacie cesty, umožňujú zahraničným touroperátorom osobne spoznať potenciál Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie a sprostredkovať tieto informácie vo svojich domovských krajinách cestovným kanceláriám či predajcom zájazdov.
Odborníci z cestovného ruchu tak majú možnosť spoznať jednotlivé regióny Slovenska, zažiť autentické produkty a nadviazať priame kontakty s lokálnymi partnermi. „Tento formát výrazne prispieva k tvorbe konkrétnych ponúk a zaradeniu našej krajiny do medzinárodných katalógov a predajných kanálov. Kombináciou FAM tripov s účasťou na veľtrhoch a výstavách, spoluprácou s médiami a influencermi, ako aj B2B rokovaniami a ďalšími aktivitami Slovakia Travel cielene posilňuje medzinárodnú viditeľnosť Slovenska,“ uviedla Eliášová.
Májová cesta bola zameraná na východné Slovensko a tému „slow travel“ - udržateľného cestovania a autentických zážitkov. Na Slovensko pricestovalo sedem touroperátorov z USA, Kanady, Fínska, Slovinska a Izraela.
„Program odštartoval v Košiciach destinačnou prezentáciou a prehliadkou historického centra, následne pokračoval v Národnom parku Poloniny, kde hostia objavili nedotknutú prírodu - od bukových pralesov v Havešovej zapísaných v UNESCO až po nočné pozorovanie hviezd v Parku tmavej oblohy. Nechýbala ani návšteva vodnej nádrže Starina spojená s autentickou prípravou tradičných jedál,“ priblížila Zuzana Sprouse z odboru regionálneho cestovného ruchu.
V prvej polovici júna Slovensko privítalo siedmich významných touroperátorov z Nórska, zo Švédska a z Fínska, ktorí krajinu navštívili s cieľom prípravy konkrétnych produktových balíčkov pre svojich klientov. Spoznali kľúčové destinácie od Košíc cez Tokaj, Vysoké Tatry, Levoču a stredné Slovensko až po Bratislavu.
„Turisti zo severnej Európy oceňujú eno-gastro (párovanie vína a jedla) zážitkovú turistiku prepojenú s outdoorovými aktivitami, prehliadkou miest či prírody,“ povedala Daniela Bezáková, vedúca zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v severských krajinách Európy. Program zahŕňal prezentácie, B2B rokovania, ale aj autentické zážitky z oblasti prírody, gastronómie a kultúry. Účastníci ocenili najmä rozmanitosť ponuky a potvrdili záujem zaradiť Slovensko do svojich katalógov ako atraktívnu destináciu v srdci Európy.
Budúci týždeň (22. až 26. júna) sa uskutoční medzinárodná cesta „From Land to Table“ zameraná na slovenskú gastronómiu a autentické regionálne zážitky v Trnavskom a Nitrianskom kraji. „Slovensko počas neho spozná deväť touroperátorov z Európy a zo Severnej Ameriky. Program ponúkne praktické aj originálne zážitky - od prípravy lokálnych jedál v Dunajskej Strede, návštevy makovej farmy, spoznávania výroby medu či vinárstva, až po čaro Národného žrebčína v Topoľčiankach a romantiku zámku Smolenice,“ vymenovala Eliášová s tým, že nebude chýbať ani vlastnoručný lov čerstvého pstruha.