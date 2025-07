Slovakia Travel poskytne NKÚ súčinnosť pri preverovaní hospodárenia

Bratislava 7. júla (TASR) - Národná organizácia na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel víta akúkoľvek formu kontroly, ktorá prispieva k zvyšovaniu transparentnosti a efektívnosti fungovania a hospodárenia verejných inštitúcií. Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) SR sú pripravení poskytnúť súčinnosť pri preverovaní činnosti a hospodárenia. Organizácia tak reagovala na opozičného poslanca Richarda Dubovického (PS), ktorý v piatok (4. 7.) oznámil, že podal podnet na NKÚ na preverenie hospodárenia Slovakia Travel. V pondelok o tom informovala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.



„Dôvera verejnosti je pre nás kľúčová. Sme otvorení voči Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a sme pripravení poskytnúť mu všetku súčinnosť pri preverení našej činnosti a hospodárenia,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.



Doplnil, že organizácii doteraz chýbal strategický dokument, ktorý by sa venoval vízii fungovania Slovakia Travel. Absencia tohto dokumentu mala podľa Feketeho negatívny vplyv na činnosť organizácie i na dosahovanie stanovených cieľov. „Nové vedenie už pracuje na príprave aktualizovanej stratégie, ktorá zohľadní výzvy súčasného domáceho aj medzinárodného turizmu,“ uviedla Slovakia Travel.



V súvislosti s kritikou poslanca Dubovického o dramatickom poklese zahraničných turistov v minulom roku Slovakia Travel zdôraznila, že podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR počet návštevníkov kontinuálne rastie od roku 2022. Vlani dosiahol slovenský cestovný ruch v porovnaní s referenčným rokom 2019 úroveň 92 %. Podľa organizácie oproti roku 2019 síce evidujú pokles zahraničných návštevníkov o 12,5 %, no domáci cestovný ruch preukazuje vysokú mieru odolnosti a tvorí 65 % všetkých návštevníkov.



„Podpora domáceho turizmu nie je v rozpore s podporou zahraničného - ide o komplementárne aktivity. Domáci návštevníci sú stabilizačným pilierom slovenského cestovného ruchu a významne prispievajú k regionálnemu rozvoju, udržaniu pracovných miest a sezónnej vyťaženosti. Je preto logické a strategické, že značná časť komunikačných aktivít smeruje aj na domáci trh,“ uviedol Fekete.



Slovakia Travel pripomenula, že podporou domáceho cestovného ruchu reaguje na požiadavky zástupcov regiónov, krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu.



Organizácia tiež prízvukovala, že zmluvné vzťahy s dodávateľmi služieb v oblasti marketingu a poradenstva vznikajú na základe zákonného procesu verejného obstarávania. „Výber partnerov prebieha transparentne a v súlade so zákonom, pričom dlhodobá spolupráca s niektorými subjektmi odráža ich odborné kapacity, špecializáciu v oblasti cestovného ruchu a schopnosť plniť zadania s požadovanou kvalitou,“ uzavrela Slovakia Travel.



Dubovický podal podnet na NKÚ z dôvodu viacero závažných pochybností o efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti nakladania s verejnými prostriedkami v tejto inštitúcii, ktorá má kľúčovú úlohu pri podpore príjazdového cestovného ruchu na Slovensku.