Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Ekonomika

Slovakia Travel predstavila potenciál kongresového turizmu v SR

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Možnosti kongresového turizmu na Slovensku predstavila národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel na veľtrhu IMEX Frankfurt.

Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Možnosti kongresového turizmu na Slovensku predstavila národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 (19. až 21. mája). Ide o jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti MICE turizmu zameraného na stretnutia, kongresy či konferencie. Tento mimoriadne perspektívny segment celého odvetvia v súčasnosti dosahuje globálne hodnotu presahujúcu 900 miliárd eur a v nasledujúcich rokoch sa očakáva jeho stabilný rast s medziročným tempom na úrovni 7 %. Informovala o tom v pondelok vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

„Naša účasť na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 potvrdzuje rastúce postavenie Slovenska na medzinárodnom MICE trhu i našu ambíciu profilovať krajinu ako modernú, bezpečnú a inšpiratívnu destináciu pre organizáciu podujatí rôzneho rozsahu a zamerania,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. „Kongresový a incentívny cestovný ruch patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce oblasti, ktoré prepájajú biznis, cestovanie a autentické zážitky do silného nástroja pre firmy, organizácie aj samotné destinácie,“ priblížil.

Význam veľtrhu IMEX Frankfurt podľa Slovakia Travel podčiarkuje aj skutočnosť, že sa každoročne koná v Nemecku, ktoré patrí medzi kľúčové zdrojové trhy slovenského cestovného ruchu. Nemeckí návštevníci sa dlhodobo radia na tretie miesto z hľadiska príjazdového cestovného ruchu aj počtu prenocovaní.

V minulom roku Slovensko podľa Štatistického úradu SR navštívilo viac ako 176.000 turistov z Nemecka, čo bolo medziročne viac o 15 %. Celkovo tvorili 7,3 % zo všetkých zahraničných návštevníkov Slovenska.

V prvom kvartáli tohto roka si Slovensko ako dovolenkovú destináciu vybralo 27.873 Nemcov. Návštevníci z Nemecka k nám najčastejšie prichádzajú počas letnej sezóny, od júna do septembra, približne polovica smeruje do Bratislavského kraja. Priemerná dĺžka ich pobytu na Slovensku dosahuje 2,4 noci,“ uviedla Eliášová.
.

Neprehliadnite

TÝŽDENNÍK: Poslanci po novom

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Koniec mája prinesie aj prvý tropický deň