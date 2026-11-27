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Slovakia Travel predstavila v zahraničí turistické možnosti SR
Na veľtrhu Romanian Tourism Fair 2026 v Bukurešti v národnej expozícii s rozlohou 100 štvorcových metrov so spoluvystavovateľmi predstavili turistickú ponuku slovenských regiónov.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel pokračovala v prezentácii Slovenska na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu, odborných konferenciách či pracovných rokovaniach. Ako v piatok informovala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová, zúčastnili sa na podujatiach v Rumunsku, Poľsku, USA, Španielsku, Írsku a Monaku.
Na veľtrhu Romanian Tourism Fair 2026 v Bukurešti v národnej expozícii s rozlohou 100 štvorcových metrov (m2) so spoluvystavovateľmi predstavili turistickú ponuku slovenských regiónov. Sprievodný program so someliérom a medovnikárkou priblížil návštevníkom slovenskú kultúru a autentické zážitky. Podujatie tiež vytvorilo priestor na rokovania s odborníkmi aj na oslovenie širokej verejnosti, čím podporilo zviditeľnenie Slovenska na perspektívnom rumunskom trhu.
„Významným propagačným podujatím v Poľsku bol Snow Expo 2026 v Katoviciach, na ktorom sa Slovensko predstavilo ako partnerská krajina. Spolu s regiónmi, lyžiarskymi strediskami a ďalšími partnermi Slovakia Travel prezentovala možnosti zimnej dovolenky, lyžovania a ďalších aktivít blížiacej sa zimnej sezóny,“ uviedla Eliášová. Slovenská ponuka dostala priestor aj na hlavnom pódiu podujatia.
Na americkom trhu organizácia posilnila svoju pozíciu v segmente luxusného a zážitkového cestovného ruchu prostredníctvom partnerstva Discover Central Europe. Na medzinárodnej konferencii Signature Travel Network Conference, ktorá sa konala v Orlande na Floride 15. až 18. novembra, nadviazala priame kontakty s profesionálmi z cestovného ruchu, obchodné vzťahy a predstavila turistickú ponuku Slovenska. Prezentovala ho ako „boutique“ európsku destináciu, ktorá spája „kvalitné služby, historické a kultúrne dedičstvo, autentické zážitky a jedinečnú atmosféru“.
V oblasti kongresového a eventového cestovného ruchu sa Slovakia Travel zúčastnila na veľtrhu IBTM World v Barcelone. „V národnej expozícii s rozlohou 64 m2 predstavila Slovensko spolu s partnermi ako destináciu vhodnú na organizáciu kongresov, konferencií, firemných podujatí a incentive pobytov,“ doplnila Eliášová. Podujatie Slovakia Uncorked prepájalo destinačnú prezentáciu s riadenou degustáciou slovenských vín.
Na stretnutí generálnych riaditeľov národných organizácií cestovného ruchu členských štátov Európskej únie (EÚ) v Dubline, ktoré sa uskutočnilo 3. novembra počas írskeho predsedníctva Rady EÚ, prispelo Slovensko k diskusii o posilňovaní konkurencieschopnosti európskeho cestovného ruchu, inováciách, digitalizácii a zodpovednom využívaní umelej inteligencie.
„Slovakia Travel zdôraznila význam kvalitných a aktuálnych dát, ako aj potrebu podporovať viditeľnosť menej známych destinácií v rámci spoločnej prezentácie Európy. Tieto témy rezonovali aj na 112. valnom zhromaždení European Travel Commission v Monaku, kde zástupcovia národných organizácií diskutovali o meniacom sa cestovateľskom správaní, vplyve umelej inteligencie na plánovanie ciest a prioritách európskeho cestovného ruchu na rok 2027,“ dodala Eliášová. Súčasťou rokovaní bola aj nová stratégia EÚ pre udržateľný cestovný ruch a jej význam pre destinácie, podnikateľský sektor a národné organizácie cestovného ruchu.
Na veľtrhu Romanian Tourism Fair 2026 v Bukurešti v národnej expozícii s rozlohou 100 štvorcových metrov (m2) so spoluvystavovateľmi predstavili turistickú ponuku slovenských regiónov. Sprievodný program so someliérom a medovnikárkou priblížil návštevníkom slovenskú kultúru a autentické zážitky. Podujatie tiež vytvorilo priestor na rokovania s odborníkmi aj na oslovenie širokej verejnosti, čím podporilo zviditeľnenie Slovenska na perspektívnom rumunskom trhu.
„Významným propagačným podujatím v Poľsku bol Snow Expo 2026 v Katoviciach, na ktorom sa Slovensko predstavilo ako partnerská krajina. Spolu s regiónmi, lyžiarskymi strediskami a ďalšími partnermi Slovakia Travel prezentovala možnosti zimnej dovolenky, lyžovania a ďalších aktivít blížiacej sa zimnej sezóny,“ uviedla Eliášová. Slovenská ponuka dostala priestor aj na hlavnom pódiu podujatia.
Na americkom trhu organizácia posilnila svoju pozíciu v segmente luxusného a zážitkového cestovného ruchu prostredníctvom partnerstva Discover Central Europe. Na medzinárodnej konferencii Signature Travel Network Conference, ktorá sa konala v Orlande na Floride 15. až 18. novembra, nadviazala priame kontakty s profesionálmi z cestovného ruchu, obchodné vzťahy a predstavila turistickú ponuku Slovenska. Prezentovala ho ako „boutique“ európsku destináciu, ktorá spája „kvalitné služby, historické a kultúrne dedičstvo, autentické zážitky a jedinečnú atmosféru“.
V oblasti kongresového a eventového cestovného ruchu sa Slovakia Travel zúčastnila na veľtrhu IBTM World v Barcelone. „V národnej expozícii s rozlohou 64 m2 predstavila Slovensko spolu s partnermi ako destináciu vhodnú na organizáciu kongresov, konferencií, firemných podujatí a incentive pobytov,“ doplnila Eliášová. Podujatie Slovakia Uncorked prepájalo destinačnú prezentáciu s riadenou degustáciou slovenských vín.
Na stretnutí generálnych riaditeľov národných organizácií cestovného ruchu členských štátov Európskej únie (EÚ) v Dubline, ktoré sa uskutočnilo 3. novembra počas írskeho predsedníctva Rady EÚ, prispelo Slovensko k diskusii o posilňovaní konkurencieschopnosti európskeho cestovného ruchu, inováciách, digitalizácii a zodpovednom využívaní umelej inteligencie.
„Slovakia Travel zdôraznila význam kvalitných a aktuálnych dát, ako aj potrebu podporovať viditeľnosť menej známych destinácií v rámci spoločnej prezentácie Európy. Tieto témy rezonovali aj na 112. valnom zhromaždení European Travel Commission v Monaku, kde zástupcovia národných organizácií diskutovali o meniacom sa cestovateľskom správaní, vplyve umelej inteligencie na plánovanie ciest a prioritách európskeho cestovného ruchu na rok 2027,“ dodala Eliášová. Súčasťou rokovaní bola aj nová stratégia EÚ pre udržateľný cestovný ruch a jej význam pre destinácie, podnikateľský sektor a národné organizácie cestovného ruchu.