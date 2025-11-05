< sekcia Ekonomika
Slovakia Travel prezentuje Slovensko na veľtrhu WTM London 2025
WTM je dlhodobo považovaný za najvplyvnejšie firemné podujatie svetového cestovného ruchu.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel spolu s desiatimi spoluvystavovateľmi prezentuje Slovensko na jednom z najvýznamnejších svetových podujatí cestovného ruchu World Travel Market London 2025. Na mieste, kde sa stretáva globálny turizmus, sa naša krajina prezentuje na prestížnej výstavnej ploche s rozlohou 114 štvorcových metrov, informovala v stredu Slovakia Travel.
„Prezentácia Slovenska na medzinárodnej scéne je pre našu krajinu mimoriadne dôležitá. Podporuje príjazdový cestovný ruch a otvára nové príležitosti pre zahraničných návštevníkov, ktorí objavujú krásy Slovenska v čoraz väčšom počte,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
Priblížil, že návštevníci zo Spojeného kráľovstva strávili minulý rok najviac času v Žilinskom kraji, kde sa nachádza turisticky atraktívny Liptov - región s najväčším lyžiarskym strediskom na Slovensku, bohatou ponukou turistických trás a obľúbenými termálnymi kúpaliskami i kúpeľmi.
WTM je dlhodobo považovaný za najvplyvnejšie firemné podujatie svetového cestovného ruchu. Vlani sa na ňom zúčastnilo viac ako 180 krajín, prezentovalo sa 4047 vystavovateľov z celého sveta, uskutočnilo sa 34.074 vopred dohodnutých stretnutí a výstavisko navštívilo viac ako 46.000 účastníkov.
