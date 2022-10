Slovakia Travel: Príjazdový turizmus na Slovensku postupne rastie

Bratislava 13. októbra (TASR) – Na Slovensko sa postupne vracajú zahraniční turisti. Posledné leto ich do SR prišlo dovolenkovať takmer 450.000, čo znamená medziročný nárast o 96 %. Oproti minulému letu sa však znížil počet domácich turistov o 19,5 %. Slováci využili otvorené hranice a takmer neexistujúce protipandemické pravidlá a uprednostnili prímorskú dovolenku. Informovala o tom PR a mediálna manažérka národnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel Karolína Ducká.



V súhrnnom počte domácich a zahraničných dovolenkujúcich počas mesiacov júl a august sa Slovensko dostalo približne na úroveň roku 2018. Ako letnú dovolenkovú destináciu si Slovensko podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR vybralo takmer 1,3 milióna turistov. Oproti historicky najlepšiemu roku 2019 je to však stále viac ako 15-percentný pokles návštevnosti.



Na Slovensko sa začali vracať zahraniční turisti, keď podiel cudzincov v lete predstavoval tento rok 35 %. Najvernejší Slovensku stále zostávajú českí turisti, ktorí tvoria viac ako jednu tretinu z celkového počtu dovolenkujúcich na Slovensku. Nasledujú ich Poliaci s 13,6 % a Nemci s 8 %.



Ducká však upozornila, že do SR prichádza aj množstvo jednodňových turistov, napríklad z Poľska, ktorí nie sú súčasťou ubytovacích štatistík. Zároveň množstvo Slovákov trávilo dovolenku na chatách a v súkromí, čo sa takisto nepremietlo do štatistických údajov. Vplyv na zahraničných turistov má podľa Slovakia Travel aj konflikt na Ukrajine, ide najmä o vzdialenejšie krajiny, ako napríklad USA, ale aj Škandinávia, odkiaľ prichádzalo množstvo zrušených zájazdov.



Ťažšie sa však dobieha počet prenocovaní, na ktorom sa podpísala zhoršujúca sa ekonomická situácia vo svete. V mesiacoch júl a august bolo zaznamenaných 3.729.163 prenocovaní, čo je podľa Slovakia Travel stále na úrovni rokov 2015/2016.



Cestovateľské správanie Slovákov výrazne ovplyvnilo uvoľňovanie bezpečnostných opatrení a zlepšujúca sa pandemická situácia. "Hlad Slovákov po cestovaní bol veľký. Dovolenkári sa opäť rozcestovali k moru, ktoré im pre pandémiu posledné dva roky chýbalo," skonštatoval generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.



Podobne zmýšľali aj českí, poľskí a maďarskí dovolenkári. "Poľské cestovné kancelárie hlásia historicky najlepšiu letnú výjazdovú sezónu. Aj Poliaci vycestovali najmä k moru, do Turecka, Grécka, Bulharska, a, samozrejme, do obľúbeného Chorvátska," priblížil zahraničný zástupca Slovakia Travel pre Poľsko Martin Pavlík. Česká republika zaznamenala pokles turistov o takmer 200.000 oproti roku 2019. Podľa českých cestovných kancelárii chýbajú najmä turisti z Ruska a Ázie.