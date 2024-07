Slovakia Travel: Prípravy na svetovú výstavu Expo 2025 Osaka pokračujú

Bratislava 2. júla (TASR) - Slovensko bude mať prestížnu a dôstojnú reprezentáciu na svetovej výstave v japonskej Osake. V národnej organizácii na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel pokračujú detailné prípravy na toto prestížne podujatie, ktoré sa uskutoční v roku 2025. Informovala o tom Zuzana Eliášová, hovorkyňa Slovakia Travel. Organizácia bude podľa nej o vývoji krokov priebežne informovať.



"Svetové výstavy majú svoje postavenie a unikátny význam v celosvetovom meradle. Spájajú totiž svet v spoločnom veľkom projekte. Podujatie tohto druhu je takisto ideálnou platformou pre medzinárodný dialóg v prospech celosvetového pokroku a vzájomnej spolupráce," uviedla generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.



Prípravy sa realizujú aj na medzinárodnej úrovni. Japonská asociácia Japan Association for the 2025 World Exposition organizovala uplynulý týždeň medzinárodnú konferenciu International Participation Meeting, na ktorej sa zúčastnili aj odborníci zo Slovakia Travel. Zástupcovia realizačného tímu SR absolvovali priamo na mieste pracovné rokovania vo veci zabezpečenia kompletnej prípravy a realizácie prezentácie Slovenskej republiky.



"Hlavný program pozostával z vysvetlenia usmernení týkajúcich sa výstavby areálu či organizačného zabezpečenia svetovej výstavy Expo 2025," vysvetlila Michaela Kovačičová, garant svetových výstav Expo v Slovakia Travel.



Slovensko bude prezentované v pavilóne C s rozlohou 54 štvorcových metrov. Pavilón rovnakého druhu bude mať napríklad aj Chorvátsko, Slovinsko, Čierna Hora či Izrael. Slovakia Travel má za cieľ hospodáriť s verejnými financiami zodpovedne a efektívne, preto sa podľa Eliášovej rozhodla pre menší typ pavilónu s víziou profesionálnej a efektívnej prezentácie Slovenska.



Slovakia Travel je národná organizácia pre podporu a propagáciu cestovného ruchu. Jej hlavnou úlohou je propagácia, podpora a rozvoj cestovného ruchu Slovenska na domácom a zahraničnom trhu.