Slovakia Travel propaguje dovolenku na Slovensku, chce inšpirovať

Bratislava 27. júla (TASR) – Spoločnosť Slovakia Travel spustila kampaň na propagáciu dovolenky na Slovensku. Moderátori v šiestich rádiách s celoslovenským pokrytím pravidelne prinášajú od júla do polovice septembra tipy na výlety po Slovensku so sloganom "Dovolenka na Slovensku - dobrý nápad". Kampaň zároveň prebieha aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Ústredným motívom kampane je otázka "Videli ste, že...," ktorá má inšpirovať dovolenkárov tráviť dovolenku na Slovensku.



"Slováci síce vedia, akú majú krásnu krajinu s atraktívnymi miestami a unikátnymi pamätihodnosťami, no mnohí tieto krásy na vlastné oči ešte nevideli. Chceme im ukázať, že na Slovensku môžu stráviť plnohodnotnú dovolenku," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Václav Mika. Cieľom kampane je pomôcť cestovnému ruchu, hotelom, akvaparkom a ďalším prežiť pandemické obdobie a vrátiť turistov do prevádzok.



Mika považuje za úspech spustenie mimoriadnych letných vlakov, ktoré zviditeľňujú a podporujú rozvoj regiónov a cestovanie dovolenkárov po Slovensku. "Tento spoločný projekt so ZSSK považujeme za mimoriadne úspešný. Očakávame, že letnými vlakmi sa v tomto roku prepraví viac ako 30.000 cestujúcich. Aktuálne sú najvyužívanejšími letné vlaky do starobylej Levoče, ktorá je doslova naším kultúrno-historickým pokladom, a veľkému záujmu sa tešia aj vlaky smerujúce do Plaveckého Podhradia a Banskej Štiavnice," dodal.



Cieľom spoločnosti je oživiť i zahraničný cestovný ruch a prilákať turistov späť na Slovensko. Spolupracuje preto so zahraničnými zastúpeniami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rusku, ktoré prezentujú Slovensko v danej krajine, komunikujú s tour operátormi a cestovnými kanceláriami, organizujú webináre a vymieňajú si skúsenosti s oživovaním cestovného ruchu v zahraničí.