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Slovakia Travel rokovala s organizátormi výstavy Expo 2030 v Rijáde
Svetová výstava v Rijáde sa uskutoční od 1. októbra 2030 do 31. marca 2031 v severnej časti mesta.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel v piatok rokovala v Bratislave s organizátormi svetovej výstavy Expo 2030 v Rijáde. Slovenskú stranu zastupovali generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete a generálny komisár SR pre Expo 2027 v Belehrade Lukáš Parízek, informovala organizácia.
„Účasť Slovenskej republiky na svetovej výstave Expo 2030 Rijád je témou, o ktorej je potrebné hovoriť už dnes. Takéto významné medzinárodné podujatie nie je len otázkou samotnej prezentácie krajiny počas niekoľkých mesiacov, ale predovšetkým príležitosťou na dlhodobé budovanie ekonomických, obchodných, vedecko-technologických a politických vzťahov,“ uviedol Parízek.
Práve preto považuje za dôležité, aby už v tomto období začali so saudskou stranou otvorene diskutovať o tom, čo môže naša krajina v Rijáde ponúknuť. „Skúsenosti a partnerstvá, ktoré získavame pri príprave Expo 2027 v Belehrade, chceme využiť aj pri uvažovaní o ďalšom veľkom medzinárodnom fóre, akým bude Expo 2030 Rijád,“ dodal Parízek.
Organizátori výstavy v metropole Saudskej Arábie v súčasnosti navštevujú vybrané krajiny a aktívne ich oslovujú s ponukou na prezentáciu na svetovej výstave. „O význame podujatia pritom svedčí aj záujem medzinárodného spoločenstva - v tejto chvíli je na Expo 2030 Rijád zaregistrovaných už viac ako 130 krajín z celého sveta,“ povedal na pôde Slovakia Travel za organizátorov výstavy riaditeľ pre vzťahy s kľúčovými partnermi Mulham Albakree.
Aktívna účasť Slovenska podľa šéfa Slovakia Travel znamená oveľa viac než samotnú prezentáciu krajiny. „Je príležitosťou ukázať slovenské know-how, nadviazať kontakty na nových trhoch, podporiť export a prilákať zahraničné investície. Zároveň umožňuje Slovensku byť súčasťou globálnej diskusie o témach, ktoré budú formovať budúcnosť - od technologických inovácií a energetiky až po klimatické riešenia, mobilitu či digitalizáciu,“ priblížil Fekete.
Medzinárodný úrad pre výstavy a vláda Kráľovstva Saudskej Arábie 25. augusta 2026 podpísali dohodu o sídle pre Expo 2030. Dohoda formalizuje záväzok hostiteľskej krajiny vytvoriť podmienky na účasť vyše 200 oficiálnych účastníkov a predstavuje významný krok v príprave individuálnych zmlúv o účasti jednotlivých krajín a medzinárodných organizácií.
Svetová výstava v Rijáde sa uskutoční od 1. októbra 2030 do 31. marca 2031 v severnej časti mesta. Areál Expo sa bude rozprestierať na približne šiestich miliónoch štvorcových metrov (m2), organizátori očakávajú približne 42 miliónov návštevníkov. Vybudovaných bude zhruba 226 pavilónov, pričom krajiny, ktoré si nepostavia vlastné objekty, budú môcť využívať zdieľané pavilóny s celkovou rozlohou cez 200.000 m2. Vzhľadom na klimatické podmienky Rijádu bude nevyhnutnou technológiou centralizované chladenie za viac ako 200 miliónov USD (vyše 172 miliónov eur).
(1 EUR = 1,1622 USD)
„Účasť Slovenskej republiky na svetovej výstave Expo 2030 Rijád je témou, o ktorej je potrebné hovoriť už dnes. Takéto významné medzinárodné podujatie nie je len otázkou samotnej prezentácie krajiny počas niekoľkých mesiacov, ale predovšetkým príležitosťou na dlhodobé budovanie ekonomických, obchodných, vedecko-technologických a politických vzťahov,“ uviedol Parízek.
Práve preto považuje za dôležité, aby už v tomto období začali so saudskou stranou otvorene diskutovať o tom, čo môže naša krajina v Rijáde ponúknuť. „Skúsenosti a partnerstvá, ktoré získavame pri príprave Expo 2027 v Belehrade, chceme využiť aj pri uvažovaní o ďalšom veľkom medzinárodnom fóre, akým bude Expo 2030 Rijád,“ dodal Parízek.
Organizátori výstavy v metropole Saudskej Arábie v súčasnosti navštevujú vybrané krajiny a aktívne ich oslovujú s ponukou na prezentáciu na svetovej výstave. „O význame podujatia pritom svedčí aj záujem medzinárodného spoločenstva - v tejto chvíli je na Expo 2030 Rijád zaregistrovaných už viac ako 130 krajín z celého sveta,“ povedal na pôde Slovakia Travel za organizátorov výstavy riaditeľ pre vzťahy s kľúčovými partnermi Mulham Albakree.
Aktívna účasť Slovenska podľa šéfa Slovakia Travel znamená oveľa viac než samotnú prezentáciu krajiny. „Je príležitosťou ukázať slovenské know-how, nadviazať kontakty na nových trhoch, podporiť export a prilákať zahraničné investície. Zároveň umožňuje Slovensku byť súčasťou globálnej diskusie o témach, ktoré budú formovať budúcnosť - od technologických inovácií a energetiky až po klimatické riešenia, mobilitu či digitalizáciu,“ priblížil Fekete.
Medzinárodný úrad pre výstavy a vláda Kráľovstva Saudskej Arábie 25. augusta 2026 podpísali dohodu o sídle pre Expo 2030. Dohoda formalizuje záväzok hostiteľskej krajiny vytvoriť podmienky na účasť vyše 200 oficiálnych účastníkov a predstavuje významný krok v príprave individuálnych zmlúv o účasti jednotlivých krajín a medzinárodných organizácií.
Svetová výstava v Rijáde sa uskutoční od 1. októbra 2030 do 31. marca 2031 v severnej časti mesta. Areál Expo sa bude rozprestierať na približne šiestich miliónoch štvorcových metrov (m2), organizátori očakávajú približne 42 miliónov návštevníkov. Vybudovaných bude zhruba 226 pavilónov, pričom krajiny, ktoré si nepostavia vlastné objekty, budú môcť využívať zdieľané pavilóny s celkovou rozlohou cez 200.000 m2. Vzhľadom na klimatické podmienky Rijádu bude nevyhnutnou technológiou centralizované chladenie za viac ako 200 miliónov USD (vyše 172 miliónov eur).
(1 EUR = 1,1622 USD)