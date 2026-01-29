< sekcia Ekonomika
Slovakia Travel s partnermi predstavuje slovenské regióny v Bratislave
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Slovensko ako destináciu s originálnymi zážitkami, pestrými regiónmi a autentickou atmosférou predstavuje na 31. veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Ako informovala, vo svojom stánku s partnermi z krajských organizácií cestovného ruchu od štvrtka do soboty ponúka novinky zo sveta cestovania, praktické rady aj nápady pre všetkých, ktorí chcú naplno objavovať krásy Slovenska.
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) pri otvorení výstavy zdôraznil, že cestovný ruch je jedným z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky a Slovensko musí držať krok s európskou konkurenciou. Pripomenul veľký potenciál slovenského kúpeľníctva a výnimočnú rozmanitosť našej krajiny na pomerne malom území.
„Slovensko je unikátne tým, že v priebehu relatívne krátkeho času cesty autom viete navštíviť prírodnú či kultúrnu pamiatku alebo inú turistickú zaujímavosť. Sme krajinou so širokou paletou ponuky pre dovolenkárov, ktorá návštevníkom poskytuje v krátkom čase plnohodnotné aktivity a dovolenkové vyžitie,“ uviedol minister.
Generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete povedal, že ich stánok je otvorenou pozvánkou pre každého, kto chce spoznať Slovensko, jeho prírodu, kultúru či históriu. „Návštevníci tu nájdu všetko, čo potrebujú pri svojej ceste za objavovaním krás a jedinečností našej krajiny,“ uviedol.
Šéf Slovakia Travel prevzal ocenenie za aktívnu propagáciu slovenského cestovného ruchu od generálneho riaditeľa výstaviska Incheba Alexandra Rozina.
Na veľtrhu ITF Slovakiatour a sprievodnom gastronomickom veľtrhu Danubius Gastro je od 29. do 31. januára približne stovka vystavovateľov zo siedmich krajín.
