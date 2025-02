Slovakia Travel sa stane členom švédskej pobočky organizácie ANTOR

Bratislava 10. februára (TASR) - Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel sa tento rok stane členom švédskej pobočky organizácie ANTOR (Asociácia zástupcov národných turistických kancelárií). Jej náplňou je priamejšia výmena názorov a skúseností medzi členmi, podpora pri rozvíjaní medzinárodného cestovného ruchu a prehlbovanie vzájomnej spolupráce, najmä pri propagácii cestovného ruchu na švédskom trhu. V pondelok o tom informovala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.



"Rozhodnutie Slovenska vstúpiť medzi švédskych členov ANTOR nadväzuje na nedávne otvorenie zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Škandinávii a má prispieť okrem iného aj k lepšej informovanosti o Slovensku ako výnimočnej turistickej destinácii a výraznejšie propagovať na švédskom trhu slovenskú ponuku cestovného ruchu," uviedla generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.



Slovakia Travel chce členstvom v organizácii ANTOR posilniť väzby s členskou základňou asociácie a tiež zvýšiť povedomie o Slovensku ako atraktívnej turistickej destinácii.



"Pri spolupráci v švédskej pobočke ANTOR bude Slovakia Travel výraznou mierou kooperovať so švédskym partnerom Visit Sweden, ktorá je z poverenia švédskej vlády marketingovou organizáciou zameranou na propagáciu Švédska a má do roku 2030 naplniť víziu Švédska ako svetovo najudržateľnejšej a najatraktívnejšej turistickej destinácie založenej na inováciách," priblížila vedúca zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Škandinávii Daniela Bezáková.



Švédska pobočka ANTOR združuje okrem národných turistických organizácií tiež veľvyslanectvá štátov a zástupcov rôznych agentúr pôsobiacich vo Švédsku. Jej členská základňa má 32 členov a patrí k jednému z najpočetnejších zastúpení organizácie ANTOR na svete.



Materská organizácia ANTOR bola založená v roku 1952 vo Veľkej Británii a jej cieľom je podporovať bezpečné, etické, udržateľné a inšpiratívne globálne cestovanie pre všetkých. Organizácia vytvára fóra na výmenu názorov medzi členmi platformy, buduje úzke väzby so všetkými sektormi cestovného ruchu a vytvára prepojenia medzi cestujúcou verejnosťou a členmi ANTOR.