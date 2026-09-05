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Slovakia Travel: September môže byť pokračovaním leta pri vode
Možnosti kúpania a oddychu pri vode v okolí Košíc sú na Bukovci, Ružíne či v Slovenskom raji v Palcmanskej Maši.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Vodné nádrže, kúpaliská a akvaparky umožňujú kombinovať oddych pri vode s turistikou, cykloturistikou, históriou či gastronómiou. September môže byť pokojnejším pokračovaním leta pri vode a v prírode, informovala národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
Na západe Slovenska možno návštevu kúpaliska Eva v Piešťanoch spojiť s prechádzkou po Kúpeľnom ostrove a meste. Thermalpark v Dunajskej Strede a Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi sú otvorené celoročne, ich návštevníci môžu využiť aj ubytovanie či kempovanie.
„Vodné nádrže Duchonka, Jelenec či Lipovina ponúkajú pokojnejšie prostredie na oddych, rybolov, prechádzky či cykloturistiku. Na juhu Nitrianskeho kraja možno navštíviť piesočné pláže pri Komoči alebo Zemnom. Pobyt pri vode možno spojiť s cyklotrasami, napríklad na Bojnú a hradisko Valy alebo s výletmi do okolitých pohorí a historických lokalít,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Kúpele Trenčianske Teplice využívajú šesť prírodných liečivých zdrojov - sírne termálne pramene s teplotou 35,5 až 39 stupňa Celzia. Kúpele Nimnica pri Nosickej priehrade poskytujú kúpeľnú liečbu i relax. V kúpeľoch Bojnice sú k dispozícii vonkajšie aj vnútorné termálne bazény s teplotou 32 až 38 stupňov. Termály Malé Bielice majú minerálnu vodu s teplotou od 27 do 38 stupňov.
„Liptov je dlhodobo spojený s termálnou vodou a celoročnými vodnými parkami. Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši ponúka termálne, klasické aj slané bazény, vodné atrakcie, tobogany a relaxačné zóny.
Bešeňová kombinuje termálne bazény, relaxačné zóny a atrakcie pre rodiny. Pokojnejšiu atmosféru ponúka Aqua & Vital Park v Kúpeľoch Lúčky,“ priblížila Eliášová.
Vodná nádrž Krpáčovo na Horehroní je vhodná na prírodné kúpanie, rybolov a vodné športy. V septembri je stále možné vyraziť aj na splav Hrona. Výlet možno spojiť s návštevou Chmarošského viaduktu pri Telgárte, Horehronských cyklodrezín, vyhliadkovej veže Horné Lazy či salaša Zbojská.
AquaCity Poprad má termálne a ohrievané bazény, pričom možno ísť do mestskej časti Spišská Sobota, múzeí či na výlet do Vysokých Tatier. Thermal Park Vrbov neďaleko Kežmarku má bazény s teplotou vody až 38 stupňov. Kúpanie v Aquaruthenii vo Svidníku sa dá spojiť s prehliadkou Duklianskeho bojiska, skanzenu, vojenského múzea a drevených chrámov. Thermalpark Lipany má vnútorné aj vonkajšie bazény, termálnu vodu a relaxačné zóny.
„Obľúbenou destináciou je Zemplínska šírava s rekreačnými strediskami Hôrka, Medvedia hora, Kamenec, Kaluža či Klokočov,“ vymenovala zástupkyňa Slovakia Travel. Thermalpark Šírava v Kaluži funguje celoročne, leto si možno predĺžiť aj na kúpalisku v Aqua Maria Resort vo Veľatoch.
Možnosti kúpania a oddychu pri vode v okolí Košíc sú na Bukovci, Ružíne či v Slovenskom raji v Palcmanskej Maši. „Pred návštevou je vhodné overiť aktuálnu kvalitu vody a dostupnosť sezónnych služieb,“ dodala Eliášová.
Na západe Slovenska možno návštevu kúpaliska Eva v Piešťanoch spojiť s prechádzkou po Kúpeľnom ostrove a meste. Thermalpark v Dunajskej Strede a Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi sú otvorené celoročne, ich návštevníci môžu využiť aj ubytovanie či kempovanie.
„Vodné nádrže Duchonka, Jelenec či Lipovina ponúkajú pokojnejšie prostredie na oddych, rybolov, prechádzky či cykloturistiku. Na juhu Nitrianskeho kraja možno navštíviť piesočné pláže pri Komoči alebo Zemnom. Pobyt pri vode možno spojiť s cyklotrasami, napríklad na Bojnú a hradisko Valy alebo s výletmi do okolitých pohorí a historických lokalít,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Kúpele Trenčianske Teplice využívajú šesť prírodných liečivých zdrojov - sírne termálne pramene s teplotou 35,5 až 39 stupňa Celzia. Kúpele Nimnica pri Nosickej priehrade poskytujú kúpeľnú liečbu i relax. V kúpeľoch Bojnice sú k dispozícii vonkajšie aj vnútorné termálne bazény s teplotou 32 až 38 stupňov. Termály Malé Bielice majú minerálnu vodu s teplotou od 27 do 38 stupňov.
„Liptov je dlhodobo spojený s termálnou vodou a celoročnými vodnými parkami. Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši ponúka termálne, klasické aj slané bazény, vodné atrakcie, tobogany a relaxačné zóny.
Bešeňová kombinuje termálne bazény, relaxačné zóny a atrakcie pre rodiny. Pokojnejšiu atmosféru ponúka Aqua & Vital Park v Kúpeľoch Lúčky,“ priblížila Eliášová.
Vodná nádrž Krpáčovo na Horehroní je vhodná na prírodné kúpanie, rybolov a vodné športy. V septembri je stále možné vyraziť aj na splav Hrona. Výlet možno spojiť s návštevou Chmarošského viaduktu pri Telgárte, Horehronských cyklodrezín, vyhliadkovej veže Horné Lazy či salaša Zbojská.
AquaCity Poprad má termálne a ohrievané bazény, pričom možno ísť do mestskej časti Spišská Sobota, múzeí či na výlet do Vysokých Tatier. Thermal Park Vrbov neďaleko Kežmarku má bazény s teplotou vody až 38 stupňov. Kúpanie v Aquaruthenii vo Svidníku sa dá spojiť s prehliadkou Duklianskeho bojiska, skanzenu, vojenského múzea a drevených chrámov. Thermalpark Lipany má vnútorné aj vonkajšie bazény, termálnu vodu a relaxačné zóny.
„Obľúbenou destináciou je Zemplínska šírava s rekreačnými strediskami Hôrka, Medvedia hora, Kamenec, Kaluža či Klokočov,“ vymenovala zástupkyňa Slovakia Travel. Thermalpark Šírava v Kaluži funguje celoročne, leto si možno predĺžiť aj na kúpalisku v Aqua Maria Resort vo Veľatoch.
Možnosti kúpania a oddychu pri vode v okolí Košíc sú na Bukovci, Ružíne či v Slovenskom raji v Palcmanskej Maši. „Pred návštevou je vhodné overiť aktuálnu kvalitu vody a dostupnosť sezónnych služieb,“ dodala Eliášová.