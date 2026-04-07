Slovakia Travel spustila architektonickú súťaž pre Expo 2027
Lehota na predkladanie návrhov je do 14. mája do 10.00 h cez informačný systém elektronického verejného obstarávania.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovensko oficiálne vstupuje do príprav na svetovú výstavu Expo 2027 v Belehrade spustením architektonickej súťaže na návrh národného pavilónu. Projekt zastrešuje národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, ktorá v utorok informovala, že súťaž overila Slovenská komora architektov (SKA). Lehota na predkladanie návrhov je do 14. mája do 10.00 h cez informačný systém elektronického verejného obstarávania.
Vyhláseniu súťaže predchádzalo strategické pracovné stretnutie so zástupcami SKA, ktoré smerovalo k finálnej úprave súťažných podmienok v súlade so súťažným poriadkom SKA. „Vďaka profesionálnemu prístupu komory je súťaž realizovaná podľa najvyšších odborných štandardov a otvára dvere širokému spektru architektonických tímov - od etablovaných štúdií až po mladé talenty,“ uviedol generálny komisár Expo 2027 Belehrad Lukáš Parízek.
„Expo 2027 je pre Slovensko jedinečnou príležitosťou ukázať svetu našu kreativitu, inovatívnosť a schopnosť prinášať odvážne riešenia. Architektonická súťaž je prvým krokom k tomu, aby sme vytvorili pavilón, ktorý bude nielen vizuálne atraktívny, ale aj silným príbehom o Slovensku ako krajine príležitostí,“ povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
Predmetom súťaže je návrh komplexného architektonického riešenia národného pavilónu v koncepte „Živého ihriska“ (Living Playground). Pavilón bude situovaný v areáli Expo Belehrad 2027 v hale 6 ako objekt s rozlohou 648 štvorcových metrov a dvoma nadzemnými podlažiami.
Návrh bude zahŕňať dominantnú vizuálnu inštaláciu, interaktívnu verejnú zónu s využitím moderných technológií, reprezentatívnu biznis zónu, ako aj gastronomickú časť v podobe slovenskej reštaurácie a kaviarne so suvenírmi. „Dôraz sa bude klásť na zážitkovosť, interaktivitu a silnú vizuálnu identitu, ktorá zanechá trvalý dojem,“ podotkol Parízek.
Pre tri najlepšie návrhy sú pripravené finančné odmeny v celkovej výške 29.000 eur. Víťaz získa 12.000 eur, účastník na druhom mieste 10.000 eur a na treťom mieste 7000 eur.
Do hodnotenia návrhov sa zapája medzinárodne rešpektovaná odborná porota. Medzi jej členmi je aj architekt Peter Stec, ktorý pôsobil v prestížnych ateliéroch OMA a Herzog & de Meuron a podieľal sa na napríklad aj na projekte prístavby galérie Tate Modern v Londýne. Porotu dopĺňajú autorizovaní architekti, odborník na dizajn, ako aj zástupcovia organizátora, čím sa zabezpečuje komplexné posúdenie návrhov z architektonického, funkčného aj komunikačného hľadiska.
Slovenská prezentácia na Expo 2027 sa bude niesť v duchu konceptu „Slovensko - ihrisko príležitostí“ (Slovakia - Playground of Opportunities). „Táto myšlienka stavia na hravosti ako hnacej sile inovácií a pokroku,“ priblížil Parízek. Komunikačný slogan „Kde sa hra mení na príležitosť“ a podtéma „Hra pre pokrok“ podľa neho reflektujú ambíciu predstaviť Slovensko ako dynamickú krajinu talentu, kreativity a technologického potenciálu.
„Našou ambíciou je predstaviť Slovensko ako modernú a sebavedomú krajinu, ktorá dokáže osloviť svet nielen obsahom, ale aj formou. Pavilón bude kľúčovým prvkom tejto prezentácie - miestom, kde sa stretne inovácia, dizajn a jedinečný zážitok pre návštevníkov z celého sveta,“ dodal Fekete.
Vyhláseniu súťaže predchádzalo strategické pracovné stretnutie so zástupcami SKA, ktoré smerovalo k finálnej úprave súťažných podmienok v súlade so súťažným poriadkom SKA. „Vďaka profesionálnemu prístupu komory je súťaž realizovaná podľa najvyšších odborných štandardov a otvára dvere širokému spektru architektonických tímov - od etablovaných štúdií až po mladé talenty,“ uviedol generálny komisár Expo 2027 Belehrad Lukáš Parízek.
„Expo 2027 je pre Slovensko jedinečnou príležitosťou ukázať svetu našu kreativitu, inovatívnosť a schopnosť prinášať odvážne riešenia. Architektonická súťaž je prvým krokom k tomu, aby sme vytvorili pavilón, ktorý bude nielen vizuálne atraktívny, ale aj silným príbehom o Slovensku ako krajine príležitostí,“ povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
Predmetom súťaže je návrh komplexného architektonického riešenia národného pavilónu v koncepte „Živého ihriska“ (Living Playground). Pavilón bude situovaný v areáli Expo Belehrad 2027 v hale 6 ako objekt s rozlohou 648 štvorcových metrov a dvoma nadzemnými podlažiami.
Návrh bude zahŕňať dominantnú vizuálnu inštaláciu, interaktívnu verejnú zónu s využitím moderných technológií, reprezentatívnu biznis zónu, ako aj gastronomickú časť v podobe slovenskej reštaurácie a kaviarne so suvenírmi. „Dôraz sa bude klásť na zážitkovosť, interaktivitu a silnú vizuálnu identitu, ktorá zanechá trvalý dojem,“ podotkol Parízek.
Pre tri najlepšie návrhy sú pripravené finančné odmeny v celkovej výške 29.000 eur. Víťaz získa 12.000 eur, účastník na druhom mieste 10.000 eur a na treťom mieste 7000 eur.
Do hodnotenia návrhov sa zapája medzinárodne rešpektovaná odborná porota. Medzi jej členmi je aj architekt Peter Stec, ktorý pôsobil v prestížnych ateliéroch OMA a Herzog & de Meuron a podieľal sa na napríklad aj na projekte prístavby galérie Tate Modern v Londýne. Porotu dopĺňajú autorizovaní architekti, odborník na dizajn, ako aj zástupcovia organizátora, čím sa zabezpečuje komplexné posúdenie návrhov z architektonického, funkčného aj komunikačného hľadiska.
Slovenská prezentácia na Expo 2027 sa bude niesť v duchu konceptu „Slovensko - ihrisko príležitostí“ (Slovakia - Playground of Opportunities). „Táto myšlienka stavia na hravosti ako hnacej sile inovácií a pokroku,“ priblížil Parízek. Komunikačný slogan „Kde sa hra mení na príležitosť“ a podtéma „Hra pre pokrok“ podľa neho reflektujú ambíciu predstaviť Slovensko ako dynamickú krajinu talentu, kreativity a technologického potenciálu.
„Našou ambíciou je predstaviť Slovensko ako modernú a sebavedomú krajinu, ktorá dokáže osloviť svet nielen obsahom, ale aj formou. Pavilón bude kľúčovým prvkom tejto prezentácie - miestom, kde sa stretne inovácia, dizajn a jedinečný zážitok pre návštevníkov z celého sveta,“ dodal Fekete.