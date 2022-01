Slovakia Travel spustila kampaň na propagáciu zimnej dovolenky v SR

Bratislava 10. januára (TASR) – Agentúra na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel spustila kampaň s názvom Dovolenka na Slovensku má veľa plusov. Prostredníctvom nej prezentuje široké možnosti trávenia zimnej dovolenky na Slovensku. Zároveň nepriamo apeluje na zodpovednosť dovolenkárov. Informovala o tom Karolína Ducká zo Slovakia Travel.



"Dovolenka na Slovensku má skutočne veľa plusov. Môžete ísť na lyže, skialp, bežkovať alebo do hôr na túru, vychutnať si dobré jedlo či wellness, spoznať tradície, umenie a pridať k tomu oddych aj zábavu. Na Slovensku si môžete vyskladať dovolenku, po akej túžite, a ak sa budeme správať zodpovedne, môžeme si naše krásy užívať so všetkým, čo k tomu patrí," skonštatoval generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.



Agentúra odštartovala zimnú kampaň v online priestore 25. decembra a od 10. januára pridáva aj spoty v slovenských televíziách a rádiách. Kampaň podľa Duckej odvysielajú aj české, poľské a maďarské televízie. Agentúra tak chce nadviazať na historicky najlepšiu domácu turistickú sezónu, ktorá bola v lete tohto roku. "Prirodzene, súviselo to aj s tým, že mobilita ľudí klesla, no verím, že zásluhu na tom má aj Slovakia Travel, ktorá pripravila kampaň, na akú sme na Slovensku neboli doteraz zvyknutí," dodal Mika.