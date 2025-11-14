Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovakia Travel: SR sa zúčastní na výstave Expo 2027 v Belehrade

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Medzinárodná výstava sa začne 15. mája 2027 a trvať bude tri mesiace. Zúčastniť by sa na nej malo viac ako 120 krajín.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovensko sa zúčastní na výstave Expo 2027 v hlavnom meste Srbska v Belehrade. Zmluvu o záväznej účasti na podujatí podpísal generálny komisár SR pre Expo 2027 Belehrad Lukáš Parízek s komisárkou a ministerkou pre vnútorný a vonkajší obchod Srbska Jagodou Lazarevič a riaditeľom spoločnosti Expo Danilom Jeriničom. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie národnej organizácie na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

Sme prvou krajinou, ktorá oficiálne podpísala zmluvu o účasti na Expo 2027 Belehrad. Je to pre nás veľká vec, pretože ide o jedno z najväčších podujatí, ktoré môže jedna krajina organizovať,“ uviedol Parízek.

Medzinárodná výstava sa začne 15. mája 2027 a trvať bude tri mesiace. Zúčastniť by sa na nej malo viac ako 120 krajín. „Svetová výstava Expo 2027 v Belehrade je jedinečnou príležitosťou ukázať, ako dokážeme spájať národy, kultúrnu rozmanitosť a budovať udržateľný cestovný ruch v medzinárodnom meradle v prospech celej spoločnosti. Naša účasť je dôkazom záväzku pokračovať v prezentácii dobrého mena Slovenska aj naprieč medzinárodným spektrom a prinášať riešenia, ktoré menia budúcnosť pre celé generácie. Pri tejto príležitosti posilníme našu spoluprácu so Srbskom aj v oblasti turizmu,“ dodal generálny riaditeľ národnej organizácie Matej Fekete.
