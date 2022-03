Slovakia Travel: Štáty V4 zastavili komunikáciu na ruskom trhu

Budapešť/Bratislava 3. marca (TASR) - Oživenie cestovného ruchu po koronavírusovej pandémii je hlavným prvkom 44. ročníka medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Utazás 2022, ktorú vo štvrtok otvorili na budapeštianskom výstavisku Hungexpo Budapesti Vásárközpont. Generálny riaditeľ štátnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel Václav Mika v rozhovore pre TASR pri tejto príležitosti uviedol, že krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) v súvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktom zastavili komunikáciu na ruskom trhu.



Zimná turistická sezóna na Slovensku podľa jeho slov čelila pandemickým opatreniam, ale vďaka jasným a predvídateľným pravidlám bolo možné už prijímať aj zahraničných turistov, a napokon sa tieto opatrenia aj uvoľnili. Do toho však prišla vojna na Ukrajine, ktorá všetkým komplikuje situáciu.



Slovensko je súčasťou spolupráce krajín V4 – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska –, ktoré sa vlani dohodli na spoločnej podpore cestovného ruchu tým, že v zahraničí budú cestovný ruch spoločne propagovať pod značkou Discover Central Europe, povedal Mika.



"Máme spoločný marketingový rozpočet, máme spoločné aktivity. Minulý týždeň sme mali konferenciu na najvyššej úrovni, na ktorej sme sa dohodli na zastavení komunikácie na ruskom trhu, ktorá bola doposiaľ veľmi intenzívna a plánovaná. Vyzerá to tak, že projekt s Ruskom bude dlhodobo zastavený," konštatoval.



V súvislosti so situáciou na Ukrajine je podľa neho problémom, že krajiny V4 sú vnímane ako krajiny, ktoré sú na hranici vojenského konfliktu.



"Negatívne to ovplyvní aj prípravu na nadchádzajúcu letnú turistickú sezónu, ktorá by sa inak vyvíjala sľubne vzhľadom na skutočnosť, že na rozdiel od predchádzajúceho roka už bolo možné vytvoriť podmienky na plánovanie dovolenky na Slovensku. Musíme byť optimisti, veríme, že letná sezóna bude otvorená, že bude silná, že bude už definitívne po covide a po vyriešení konfliktu na Ukrajine," zdôraznil generálny riaditeľ.



Na budapeštianskom veľtrhu, ktorý potrvá do nedele a jeho čestným zahraničným hosťom je Egypt, sa v jednom z najväčších stánkov prezentujú kľúčové regióny Slovenska. "Maďarský trh je v súčasnosti veľmi naklonený Slovensku, zimná sezóna bola silná," uzavrel Mika.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)