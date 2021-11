Slovakia Travel: Treba zvážiť dosahy COVID automatu na cestovný ruch

Bratislava 4. novembra (TASR) - Zhoršujúca sa pandemická situácia na Slovensku vážne ohrozuje cestovný ruch. Uviedla to Karolína Ducká, PR a mediálna manažérka Slovakia Travel.



Pripomenula, že od budúceho týždňa sa až 36 okresov ocitne v čiernej farbe. Hotely a ďalšie zariadenia cestovného ruchu v týchto okresoch musia mať svoje prevádzky zatvorené, a to aj pre zaočkovaných hostí a turistov zo zahraničia. V okolitých krajinách sú však podľa nej služby pre zaočkovaných stále otvorené a je aktuálnou hrozbou, že ak Slovensko ostane zatvorené, môže to mať negatívny dosah na celú zimnú sezónu. Slovakia Travel sa preto podľa nej pridáva k výzve, aby vláda a odborníci prehodnotili COVID automat.



"S obavami sledujeme vývoj tejto situácie. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné pristúpiť k opatreniam, ktoré bránia šíreniu nového koronavírusu. Vidíme však, ako sa s pandémiou snažia popasovať v okolitých krajinách, a tam predsa len nedochádza k lockdownu v cestovnom ruchu, tak ako u nás. Služby sú tam dostupné pre zaočkovaných hostí a myslíme si, že podobné zvýhodnenie by mali mať aj turisti na Slovensku," povedal Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel.



Slovensko podľa neho z pohľadu cestovného ruchu zažilo vydarenú letnú sezónu a všetko je pripravené, aby sa na tento trend nadviazalo aj v zime.



"Dobieha nás, žiaľ, krutá realita pandémie. Cestovnému ruchu by preto pomohlo, keby sa včas upravil COVID automat, zvýhodňujúci zaočkovaných. V opačnom prípade zaočkovaní Slováci budú môcť vycestovať za zimnou dovolenkou do zahraničia a nebudú ju môcť tráviť na Slovensku. Zvýši sa tým nielen mobilita do zahraničia, ale bude to mať aj vážne ekonomické dôsledky a ďalší dopyt po schéme pomoci. Rovnako je hrozbou, že ak nebudú pre zaočkovaných otvorené štandardné kapacity s jasnými podmienkami, budú, ako to býva zvykom, poskytovať služby neštandardné zariadenia bez podmienok a 'na čierno'," dodal Mika.