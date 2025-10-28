Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Ekonomika

Slovakia Travel: Účasť na zahraničných podujatiach posilňuje vzťahy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Touroperátori podľa Slovakia Travel na medzinárodných trhoch aktívne hľadajú nové a autentické destinácie.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Posilniť vzťahy so zahraničnými partnermi a rozšíriť sieť kontaktov pre príjazdový cestovný ruch bolo cieľom účasti predstaviteľov Slovakia Travel na sérii zahraničných podujatí. Informovala o tom v utorok vedúca odboru komunikácie národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Zuzana Eliášová.

Slovensko sa tak na začiatku jesene prezentovalo na podujatiach s medzinárodnou účasťou nákupcov v španielskej Seville so zameraním na kultúrny turizmus a gastronómiu, v troch pobaltských krajinách, ako aj na Kanárskych ostrovoch s cielením na nákupcov zo severnej Ameriky. Touroperátori podľa Slovakia Travel na medzinárodných trhoch aktívne hľadajú nové a autentické destinácie. Práve to predstavuje významnú príležitosť pre Slovensko.

„Spolupráca so zahraničnými partnermi a touroperátormi v rámci B2B segmentu je jedným z kľúčových pilierov rozvoja príjazdového cestovného ruchu. Cieľom tejto spolupráce je zaradenie ponuky Slovenska do katalógov a balíčkov cestovných kancelárií a rozšírenie dovolenkových itinerárov o pobyt v našej krajine. Týmito aktivitami sa zároveň podporuje rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktorými sú napríklad predĺženie dĺžky pobytu dovolenky na Slovensku či zvýšenie výdavkov turistov počas dovolenky u nás,“ priblížil generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.

Vyzdvihol, že Slovensko má strategickú polohu v centre Európy, vďaka ktorej je jednoducho kombinovateľné s okolitými krajinami, teda Českom, Rakúskom, Poľskom či Maďarskom. Táto výhoda je atraktívna pre návštevníkov zo vzdialenejších trhov, ktorí často preferujú viacdestinačné zájazdy.
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

KOMENTÁR J. HRABKA: Bez zákona, bez hazardu

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom