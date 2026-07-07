< sekcia Ekonomika
Slovakia Travel uzavrela zmluvu na návrh pavilónu na Expo 2027
Projektovú dokumentáciu pre realizáciu slovenskej expozície na medzinárodnej špecializovanej výstave Expo 2027 v Belehrade a ďalšie služby zabezpečí spoločnosť Expo Line z Bratislavy.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Projektovú dokumentáciu pre realizáciu slovenskej expozície na medzinárodnej špecializovanej výstave Expo 2027 v Belehrade a ďalšie služby zabezpečí spoločnosť Expo Line z Bratislavy. Jej spoločníkom a konateľom je Karol Kállay. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku Slovakia Travel s vybraným zhotoviteľom uzavrela zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu v objeme 375.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), resp. 461.250 eur vrátane DPH. Zverejnená je v Centrálnom registri zmlúv.
Expo Line sa podľa informácií v zmluve stala víťazom verejnej anonymnej súťaže na spracovanie architektonického návrhu národného pavilónu na Expo 2027, ktoré sa uskutoční v Belehrade od 15. mája do 15. augusta budúceho roka. Slovakia Travel vyhlásila architektonickú súťaž návrhov v apríli a s úspešným uchádzačom, ktorého vybrala porota z prvého miesta, následne uzavrela zmluvu 1. júla na základe priameho rokovacieho konania.
Zmluva o dielo zahŕňa dopracovanie architektonickej štúdie - concept design, vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia - preliminary design aj na realizáciu stavby - final design. Súčasťou kontraktu je aj zabezpečenie inžinierskych činností a povoľovacích procesov, spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a autorský dohľad stavby.
Firma má dodať concept design do 40 dní od účinnosti zmluvy, preliminary design do 50 dní od schválenia concept design, final design do 30 dní od vydania stavebného povolenia.
Slovakia Travel zároveň oznámila, že v súťaži návrhov na podobu slovenskej expozície na výstave v Belehrade prijala deväť ponúk - štyri zo Slovenska a päť zo zahraničia. Návrhy okrem víťaza Expo Line predložili domáce firmy D & D Studio, MP, esencia, zahraničné Exponex z Česka, ISD - Institute for structured Development z Rakúska, Archilab z Talianska, External and Partners zo Španielska a HF Group z Číny. Vyplýva to z údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Na druhom mieste skončila ponuka bratislavskej firmy esencia, na treťom brnianskeho Exponexu. Pri vyhodnotení ponúk rozhodovala kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu.
Pre tri najlepšie návrhy boli pripravené finančné odmeny v celkovej výške 29.000 eur. Pre víťaza 12.000 eur, pre účastníkov na druhom a treťom mieste 10.000 eur a 7000 eur. Celková predpokladaná hodnota zákazky podľa súťažných podkladov bola 414.000 eur bez DPH, z toho na zadávané služby na návrh expozície 385.000 eur a na odmeny účastníkom súťaže 29.000 eur. Odhadované investičné náklady na následnú realizáciu stavebných prác na výstavnom pavilóne sú 3,85 milióna eur bez DPH.
Expo Line sa podľa informácií v zmluve stala víťazom verejnej anonymnej súťaže na spracovanie architektonického návrhu národného pavilónu na Expo 2027, ktoré sa uskutoční v Belehrade od 15. mája do 15. augusta budúceho roka. Slovakia Travel vyhlásila architektonickú súťaž návrhov v apríli a s úspešným uchádzačom, ktorého vybrala porota z prvého miesta, následne uzavrela zmluvu 1. júla na základe priameho rokovacieho konania.
Zmluva o dielo zahŕňa dopracovanie architektonickej štúdie - concept design, vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia - preliminary design aj na realizáciu stavby - final design. Súčasťou kontraktu je aj zabezpečenie inžinierskych činností a povoľovacích procesov, spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a autorský dohľad stavby.
Firma má dodať concept design do 40 dní od účinnosti zmluvy, preliminary design do 50 dní od schválenia concept design, final design do 30 dní od vydania stavebného povolenia.
Slovakia Travel zároveň oznámila, že v súťaži návrhov na podobu slovenskej expozície na výstave v Belehrade prijala deväť ponúk - štyri zo Slovenska a päť zo zahraničia. Návrhy okrem víťaza Expo Line predložili domáce firmy D & D Studio, MP, esencia, zahraničné Exponex z Česka, ISD - Institute for structured Development z Rakúska, Archilab z Talianska, External and Partners zo Španielska a HF Group z Číny. Vyplýva to z údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Na druhom mieste skončila ponuka bratislavskej firmy esencia, na treťom brnianskeho Exponexu. Pri vyhodnotení ponúk rozhodovala kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu.
Pre tri najlepšie návrhy boli pripravené finančné odmeny v celkovej výške 29.000 eur. Pre víťaza 12.000 eur, pre účastníkov na druhom a treťom mieste 10.000 eur a 7000 eur. Celková predpokladaná hodnota zákazky podľa súťažných podkladov bola 414.000 eur bez DPH, z toho na zadávané služby na návrh expozície 385.000 eur a na odmeny účastníkom súťaže 29.000 eur. Odhadované investičné náklady na následnú realizáciu stavebných prác na výstavnom pavilóne sú 3,85 milióna eur bez DPH.