Slovakia Travel vyhlásila verejné obstarávanie na EXPO 2025 Osaka

Bratislava 7. januára (TASR) - Národná organizácia na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel hľadá dodávateľa, ktorý zabezpečí prezentáciu Slovenska na tohtoročnej EXPO 2025 v japonskej Osake. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého predpokladaná výška je viac ako 4,3 milióna eur.



Od dodávateľa sa očakáva organizačné zabezpečenie, realizácia odborného kultúrneho a sprievodného programu, ako aj komplexná prevádzka slovenskej expozície na EXPO 2025 Osaka. Tá sa bude konať v dňoch od 13. apríla do 13. októbra 2025.



Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletných servisných, agentúrnych služieb súvisiacich s oficiálnou účasťou a prezentáciou Slovenskej republiky na tejto svetovej výstave. Slovakia Travel taktiež uviedla, že verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky. Lehota na predkladanie ponúk je do 16. januára.



Témami slovenskej expozície na výstave EXPO 2025 budú voda, víno, čistý priemysel, zdravie, inovácie, chuť regiónov, hrou k poznávaniu, šport ako motivácia, obnova a ochrana dedičstva, umenie a móda. Vizualizácie slovenskej výstavnej plochy sa budú meniť podľa aktuálnej témy, priblížila Slovakia Travel ešte počas minulého roka. Celkové vyčlenené prostriedky na EXPO 2025 Osaka sú vo výške 9,67 milióna eur, ako vyplýva z rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 schváleného vládou SR.



Ústrednou témou svetovej výstavy je vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy. Japonskí organizátori podľa Slovakia Travel očakávajú, že EXPO 2025 v Osake navštívi 28 miliónov ľudí, zúčastní sa 160 krajín a deväť medzinárodných organizácií.