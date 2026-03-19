Slovakia Travel: Záujem juhokórejských turistov o Slovensko rastie

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Osobná skúsenosť touroperátorov môže podľa generálneho riaditeľa Slovakia Travel Mateja Feketeho prispieť k vyššej viditeľnosti Slovenska na vzdialených trhoch a prilákať viac návštevníkov z Ázie.

Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Slovensko zaznamenáva rastúci záujem turistov z ázijských krajín vrátane Južnej Kórey. Minulý rok sa počet juhokórejských návštevníkov zvýšil takmer o 8 %. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel preto podporuje tento trend cielenou propagáciou Slovenska. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Slovakia Travel.

Národná organizácia v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Soule pripravila pre juhokórejských touroperátorov poznávací zájazd, ktorého cieľom je predstaviť krajinu ako atraktívnu európsku destináciu. „Slovensko má výhodu v tom, že nie je až tak známe pre ľudí zo vzdialených trhov. Preto sme nadviazali na našu nedávnu propagáciu počas svetovej výstavy v Japonsku a tentoraz sme sa zamerali práve na trh v Južnej Kórei,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

Program zahŕňa prezentáciu najvýznamnejších lokalít západného Slovenska - od historických miest a vinárskych regiónov cez kúpele až po golfové rezorty. Účastníci absolvujú aj odborné stretnutia s partnermi z cestovného ruchu.

Južná Kórea zatiaľ tvorí približne 0,5 % zahraničných návštevníkov Slovenska, no počet turistov rastie. V roku 2025 ich prišlo takmer 12.000, čo predstavuje medziročný nárast o 7,7 %. Najviac juhokórejských turistov prichádzalo na Slovensko v máji a septembri a najčastejšie smerovali do Bratislavského a Žilinského kraja. Rebríčku zahraničných turistov na Slovensku dlhodobo kraľujú českí návštevníci. V minulom roku bol ich podiel až 69 % zo všetkých zahraničných hostí.
