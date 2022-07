Slovakia Travel zorganizovala v súvislosti s V4 podujatie v Izraeli

Bratislava 15. júla (TASR) – Národná organizácia cestovného ruchu Slovakia Travel zorganizovala v Izraeli prvé podujatie určené pre biznis partnerov pri príležitosti predsedníctva Slovenska vo V4. To sa začalo 1. júla tohto roka. Organizácia zároveň otvorila v Tel Avive zahraničné zastúpenie na propagáciu cestovného ruchu. Črtá sa aj zriadenie pravidelnej leteckej linky z Tel Avivu na Slovensko. Informovala o tom PR a mediálna manažérka Slovakia Travel Karolína Ducká.



Organizácia odprezentovala Slovensko na B2B workshope v Tel Avive ako krajinu v srdci Európy s veľkým turistickým potenciálom. Partnerom ukázala najvýznamnejšie prírodné, kultúrne a historické pamiatky a aktivity. Zámerom bolo spropagovať Slovensko ako celoročne atraktívnu turistickú destináciu.



Na podujatí sa zúčastnilo 70 subjektov, z toho 43 organizácií cestovného ruchu z Izraela a zástupcovia národných turistických organizácii krajín V4. Slovensko reprezentovali na B2B workshope v rámci spoločnej aktivity krajín V4 Discover Central Europe aj krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, konkrétne Trnavský kraj, Vysoké Tatry, príjazdová agentúra E-Travel a Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr.



Výsledkom stretnutí bolo určenie nových priorít, medzi ktoré patrí aj príprava zriadenia pravidelnej leteckej linky z Tel Avivu na Slovensko. Spolupráci oboch krajín by malo pomôcť aj otvorenie zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Tel Avive, ktoré oznámil generálny riaditeľ organizácie Václav Mika.



"Tento krok sa stretol s pozitívnymi ohlasmi či už od izraelských médií alebo subjektov cestovného ruchu, s ktorými som absolvoval stretnutia," zhodnotil Mika. Verí, že workshop a mediálne pokrytie zvýši záujem o návštevu Slovenska a zároveň zvýši počet turistov, ktorí budú cestovať na Slovensko. "Cestovný ruch nie je vedná disciplína, je to emócia," dodal.



Podľa riaditeľky novozriadeného zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Izraeli Barbary Mešťanovej bol záujem o centrálnu Európu vysoký aj z dôvodu, že krajiny V4 sú pre Izrael nepreskúmanou lokalitou a stále môžu ponúknuť niečo nové. Návštevníci mali záujem najmä o poskytnutie informácií o konkrétnych ponúkaných zájazdoch na zimnú a letnú sezónu. Zaujímali ich aj pamiatky spojené so židovským národom a náboženstvom.