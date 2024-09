SlovakiaTech v Košiciach sa venuje mobilite i smart domácnostiam

Košice 24. septembra (TASR) - Budúcnosť dopravy a elektromobilita, ale aj smart domácnosti, udržateľnosť a digitalizácia sú témami 6. ročníka inovačnej a technickej konferencie s veľtrhom SlovakiaTech Fórum-Expo 2024. V košickom Kulturparku sa na nej počas utorka a stredy (25. 9.) predstaví dokopy viac ako 120 spíkrov a vyše 40 vystavovateľov. Organizátori očakávajú rekordnú účasť okolo 4000 návštevníkov.



Podujatie podľa nich prináša najväčšie novinky zo sveta vedy, vývoja, inovácií a nových technológií, ale aj množstvo príležitostí na networking a hľadanie potenciálnych investorov. "Vláda si robila vládne materiály za zavretými dverami, akademici si robili výskumy na svojich univerzitách a firmy sa venovali zarábaniu peňazí. My sa snažíme prepájať všetky tieto zložky tak, aby vznikali inovácie," povedal prezident SlovakiaTechu Juraj Miškov na tlačovej konferencii.



Za uplynulé ročníky podujatia podľa neho evidujú veľa úspešných príbehov. "Mnohé z akademických tímov, ktoré tu prezentujú svoje výskumné projekty, získali sponzora, ktorý ich tu videl, alebo založili nejakú spoločnú firmu," dodal. Pripomenul, že čoraz viac sa na ňom zúčastňujú aj študenti stredných a vysokých škôl.



Výstavná časť EXPO uvádza novinky najmä od slovenských firiem a startupov. Svoje expozície predstaví aj päť slovenských univerzít. Návštevníci si môžu vyskúšať pilotovať bojový vrtuľník pomocou VRM - simulátora alebo vlakový trenažér simulujúci jazdu z kabíny rušňovodiča. Nechýba ani virtuálna realita a lákadlom je tiež autonómny robot určený na prácu v ťažko dostupných terénoch. V Košiciach predstavili aj holografického asistenta na živú komunikáciu. Prvýkrát v histórii SlovakiaTechu vystúpia niektorí rečníci aj vďaka tejto technológii v takzvanom holoboxe.



Podľa podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) je SlovakiaTech dôležitým podujatím. Ako uviedol, Slovensko má potenciál byť inovačným lídrom, no potrebuje na to spoluprácu medzi podnikmi, výskumnými inštitúciami a vládou. "V oblasti výskumu, vývoja a inovácií úrad pripravuje nový zákon, ktorý zlepší koordináciu týchto oblastí a optimalizuje poskytovanie podpory pre výskumný sektor prostredníctvom agentúr," povedal s tým, že úrad na konferencii predstaví investície zo zelenej kapitoly REPowerEU, ktoré prinesú inovácie v obsahu vzdelávania na stredných odborných školách.